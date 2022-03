VOLLEY B1/f – Melendugno si sbarazza anche di San Salvatore Telesino. Sabato big-match a Messina

In un’ora e un quarto, la Narconon Melendugno asfalta anche la Forex San Salvatore Telesino e prosegue nella sua rincorsa alla vetta della classifica del girone L di B1 femminile.

Le ragazze di coach Ida Taurisano non hanno incontrato grossi problemi nell’avere la meglio sulle campane, in tre rapidi set, trascinate da Morone (17) e Kostadinova (12). Tredicesima vittoria su 15 partite disputate per le salentine che tengono il passo della Sicom Messina capolista, distante un solo punto e che sarà la prossima avversaria nel big-match di sabato in terra di Sicilia.

—

IL TABELLINO

NARCONON MELENDUGNO-FOREX S. SALVATORE TEL. 3-0

(25-18, 25-21, 25-17 – 1h15′)

MELENDUGNO: Kostadinova 12, Greco ne, Albanese ne, Campana ne, Albano 6, Basciano, Morone 17, Luraghi (L), Tamborino M. (L) ne, Purushaj 3, Antignano 9, Alikaj 9, Pettinari ne, Tamborino G. ne. Coach Taurisano, vice Cesari.

Ace 4, ricezione 60%, perfetta 38%, attacco 36%, muri 12 (Antignano 4)

S. SALVATORE TEL.: Moretti (L), Fuoco ne, De Angelis ne, Del Vaglio 1, Romano ne, Biscardi 9, Matrullo 7, Lamparelli ne, Biscardi 1, Cassone 4, Sanguigni 12, Labianca 4. Coach: Eliseo, vice Della Volpe.

Ace 2, ricezione 63%, perfetta 35%, attacco 28%, muri 2

Arbitri: Cantore, Di Martino.

—

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 19): Arzano-Fiammatorrese 3-0, Cerignola-Castellana Grotte rinv., Farmacia Schultze ME-HUB Ambiente CT rinv., Desi Volley-Sicom Messina 0-3, Terrasini-CDM Cutrofiano 3-0, Melendugno-S. Salvatore Telesino 3-0.

CLASSIFICA: SS Messina 39 – Melendugno 38 – Farmacia Schultze ME 30 – Fiammatorrese 30 – Arzano 30 – Castellana Grotte 21 – Terrasini 19 – Desi Volley 17 – S. Salvatore Tel. 16 – Cerignola 6 – HUB Ambiente CT 3 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (12-13 mar.): S. Salvatore Te.-Farmacia Schultze ME, Sicom Messina-Melendugno, Castellana Grotte-Arzano, Fiammatorrese-Desi Volley, CDM Cutrofiano-Cerignola, HUB Ambiente CT-Terrasini.