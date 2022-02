VOLLEY B1/f – Melendugno ricomincia a macinare punti, demolito anche Terrasini

Dopo oltre un mese di pausa per il blocco dei campionati, la Narconon Melendugno ritorna in campo e batte agevolmente il Terrasini nella giornata numero 16 del campionato di volley di B1 femminile, girone F.

Gara mai in discussione, giocata senza forzare e vinta con relativa facilità quella di sabato scorso. Le ragazze di coach Ida Taurisano hanno sempre comandato il gioco e, in poco più di un’ora, hanno chiuso la pratica. Top scorer, Emanuela Murone con 18 punti. In classifica, il Melendugno tiene il passo del Messina capolista e, sabato prossimo, battendo il Castellana Grotte in casa, potrebbe avvantaggiarsi dallo scontro diretto tra Messina e Farmacia Schultze Messina, terza a tre punti dalla vetta.

—

IL TABELLINO

NARCONON MELENDUGNO-VOLLEY TERRASINI 3-0

(25-13, 25-17, 25-21 – 1h09′)

MELENDUGNO: Kostadinova 10, Greco ne, Albanese, Campana ne, Albano 8, Basciano ne, Morone 18, Luraghi (L), Tamborino M. (L) ne, Purushaj 2, Antignano 7, Alikaj 10, Pettinari ne, Tamborino G. ne. Coach Taurisano, vice Cesari.

Ace 8, ricezione 47%, perfetta 17%, attacco 40%, muri 5

TERRASINI: Marangon, Buffa ne, Giudice (L), Mercanti 1, Monzio 1, Murri 3, Nielsen 20, Biccheri 5, Gatta 4. Coach Daccardi.

Ace 3, ricezione 31%, perfetta 16%, attacco 26%, muri 3

Arbitri: Ayroldi e Mastronicola.

—

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 16): CDM Cutrofiano-San Salvatore Tel. rinviata, Melendugno-Terrasini 3-0, HUB Ambiente CT-Fiammatorrese 0-3, Cerignola-Desi Volley 0-3, Castellana Grotte-F. Schultze ME 0-3, Messina-Arzano 3-0.

CLASSIFICA: Messina 30 – Melendugno 29 – Farmacia Schultze ME 27 – Fiammatorrese 24 – Arzano 21 – Castellana Grotte 18 – S. Salvatore Tel. 16 – Desi Volley 14 – Terrasini 13 – Cerignola 6 – HUB Ambiente CT 3 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (19 feb.): Fiammatorrese-CDM Cutrofiano, Terrasini-Cerignola, Arzano-S. Salvatore Tel., Melendugno-Castellana Crotte, Farmacia Schultze ME-Messina, Desi Volley-HUB Ambiente CT.