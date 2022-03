VOLLEY B1/f – Melendugno, bottino pieno dalla trasferta siciliana. Alle porte, Cutrofiano e Fiammatorrese

Percorso netto della Narconon Melendugno anche sul campo della Hub Ambiente Catania. Le salentine portano a casa tre punti meritati, mai in discussione, con un pizzico di sofferenza solo nel terzo parziale, chiuso ai vantaggi. Un ritorno in campo positivo, quindi, per la squadra di coach Ida Taurisano, dopo la pausa per Covid.

Coi tre punti colti in terra siciliana, il Melendugno tiene il passo della capolista SS Messina, lontana solamente una lunghezza.

Top scorer dell’incontro, capitan Fabiana Antignano, autrice di 15 punti; a seguire, Morone 11, Alikaj 9 e Kostadinova 7.

Non c’è tempo, però, per godersi il successo in Sicilia: domani sera, 30 marzo, alle ore 19, il Melendugno ritornerà in campo per il recupero di campionato casalingo contro il Cutrofiano; sabato 2 aprile, poi, alle ore 17.30, di nuovo in campo nel proprio palazzetto per affrontare la Fiammatorrese, quarta in classifica.

–

IL TABELLINO

HUB AMBIENTE TEAMS CT-NARCONON MELENDUGNO 0-3

(23-25, 19-25, 25-27 – 1h23′)

CATANIA: Curti 2, Carnazzo 7, Agbortabi 15, Asero (L) ne, Silvestre 3, Altavilla, Merler, Baglio 4, Foti (L), Muscetti 1, Chiesa 14, Manservisi 2. Coach: Baldi; ass. De Pasquale.

Ace 3; Ricezione 43% (perf. 20%); attacco 43%; muri 7

MELENDUGNO: Kostadinova 7, Greco ne, Albanese ne, Campana 2, Albano, Basciano, Morone 11, Luraghi (L), Tamborino M. (L) ne, Purushaj 1, Antignano 15, Alikaj 9, Pett8inari 3, Tamborino G. ne. Coach: Taurisano; Ass. Cesari.

Ace 8; Ricezione 54% (perf. 26%); attacco 29%; muri 6

Arbitri: Di Lorenzo e Caronna.

—

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 22): Arzano-F. Schultze ME (rinviata al 06/04), SS Messina-Castellana Grotte 3-0, HUB Ambiente CT-Melendugno 0-3, San Salvatore Tel.-Cerignola (rinviata al 20/04), Fiammatorrese-Terrasini 3-1, CDM Cutrofiano-Desi Volley 0-3.

CLASSIFICA: SS Messina 42 – Melendugno 41 – Farmacia Schultze ME 36 – Fiammatorrese 35 – Arzano 33 – Desi Voley 26 – S. Salvatore Tel. 23 – Castellana Grotte 21 – Terrasini 19 – Cerignola 6 – HUB Ambiente CT 3 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (2-3 apr., recupero giornata 12): Terrasini-F. Schultze ME, SS Messina-CDM Cutrofiano, Cerignola-HUB ambiente CT, Castellana Grotte-S. Salvatore Tel., Melendugno-Fiammatorrese, Desi Volley-Arzano.

Recupero: 30/03 ore 19, Melendugno-Cutrofiano.