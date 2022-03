VOLLEY B1/f – Covid, salta il derby salentino Melendugno-Cutrofiano. I risultati del weekend

Altro turno di riposo forzato per la Narconon Volley Melendugno. Il motivo è sempre il solito: Covid. È saltato, quindi, il derby salentino del girone F di Serie B1 femminile, quello contro la Cuore di Mamma Cutrofiano, previsto originariamente per sabato 19 nel palazzetto di Otranto. Si sono giocate solamente tre partite del calendario della penultima giornata di regular season. Sabato prossimo, ultima giornata, poi via a recuperi. I risultati del weekend:

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 21): F. Schultze ME-Fiammatorrese 2-3, Cerignola-SS Messina rinviata, Melendugno-CDM Cutrofiano rinviata, Castellana Grotte-HUB Ambiente CT (15 aprile), Desi Volley-San Salvatore Telesino 1-3, Terrasini-Arzano 0-3.

CLASSIFICA: SS Messina 39 – Melendugno 38 – Farmacia Schultze ME 33 – Arzano 33 – Fiammatorrese 32 – Castellana Grotte 21 – S. Salvatore Tel. 20 – Desi Voley 20 – Terrasini 19 – Cerignola 6 – HUB Ambiente CT 3 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (26 mar.): Arzano-F. Schultze ME, SS Messina-Castellana Grotte, HUB Ambiente CT-Melendugno, San Salvatore Tel.-Cerignola, Fiammatorrese-Terrasini, CDM Cutrofiano-Desi Volley.