VOLLEY B/m – Vittoria netta contro il Turi, il Galatone ritorna a sorridere

Vincono e convincono i biancoverdi domenica 3 aprile nel match interno contro il Turi. Netta vittoria per tre set a zero dell’Allianz Colazzo Galatone (25-17, 25-16, 25-16), giunta al termine di una partita impeccabile giocata dai ragazzi di mister Cavalera.

Al palazzetto dello sport di Alezio si disputava il recupero della 12esima giornata di campionato del girone L di serie B.il campionato dell’Allianz si concluderà dunque tra circa un mese con tutte le partite casalinghe giocate quest’anno al palazzetto di Alezio. L’auspicio è quello di rientrare presto a Galatone, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto, per festeggiare vittorie come quelle di ieri nella propria città.

Tornando alla partita di domenica, la bella prestazione contro i baresi ha fatto dimenticare le sconfitte delle ultime gare, dopo le quali la dirigenza dell’Allianz Colazzo Galatone aveva chiesto alla squadra una pronta reazione. Che c’è stata e ha portato tre punti importantissimi. Quando mancano quattro giornate alla fine del campionato l’Allianz Colazzo Galatone è attualmente piazzata stabilmente all’ottavo posto in classifica, mentre domenica prossima andrà a Bari per affrontare la capolista M2G Green. Le parole, dopo il match contro il Turi, del direttore sportivo dell’Allianz Colazzo Marco Imbriani: «Vittoria netta, siamo partiti da subito col piglio giusto.In settimana avevamo chiesto ai ragazzi lavoro e concentrazione e così è andata. Tra una settimana a Bari affronteremo una partita tostissima. Se scenderemo in campo con la stessa voglia e lo stesso piglio di oggi – conclude Imbriani – avremo buone chances di conquistare punti anche lì».

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (recupero giornata 12): Taviano-Joivolley oggi h 19, Energytime CB-Molfetta 0-3, Galatone-Turi 3-0, Leverano-Matervolley 3-0, Grottaglie-M2G Green Bari 14/04, Area Brutia CS-Andria 2-3.

CLASSIFICA: M2G Green Bari 45 – Leverano 42 – Joivolley 39 – Energytime CB 38 – Molfetta 31 – Turi 30 – Grottaglie 28 – Galatone 26 – Matervolley 20 – Andria 14 – Area Brutia CS 5 – Taviano 3.

PROSSIMO TURNO (recupero giornata 13, 9-10 apr.): Joivolley-Area Brutia CS, Turi-Energytime CB, Matervolley-Taviano, Andria-Grottaglie, Molfetta-Leverano, M2G Bari-Galatone.

(fonte: Stefano Manca, US Volley Galatone)