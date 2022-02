VOLLEY B/m – Galatone non manca l’obiettivo: successo nel rocambolesco derby col Taviano

L’Allianz Colazzo Volley Galatone si aggiudica il derby salentino: 3-1 sabato contro il Taviano e settimo posto in classifica con 19 punti a pari merito col Molfetta, ma con una partita in meno.

Il rischio per il Galatone alla vigilia era quello di prendere sottogamba il match vista la situazione delicata degli avversari, ultimi in classifica a zero punti. Così però non è stato e dopo aver battuto il Cosenza una settimana fa è arrivata la seconda vittoria consecutiva.

Da segnalare il “rocambolesco” inizio gara. Il campo di Taviano infatti si è rivelato impraticabile a causa dell’elevata scivolosità del rettangolo di gioco. Le due squadre si son così ritrovate a chiedere ospitalità al palazzetto di Ugento, dove la partita ha avuto inizio alle 21. Dicevamo, in campo nessuna disattenzione dei biancoverdi, che si aggiudicano facilmente il primo set con il punteggio di 21-25. Il Taviano agguanta il pari vincendo il secondo set (25-23) ma poi domina l’Allianz Colazzo chiudendo i successivi e l’intera gara (22-25 e 20-25).

Con un calendario insolito e insidioso per i continui rinvii e spostamenti causati dall’emergenza sanitaria, c’è poco tempo per festeggiare. Mercoledì sera infatti si torna in campo in casa contro il Matervolley Castellana, gara di recupero dell’11esima giornata. I baresi sono in bassa classifica a 12 punti e arriveranno nel Salento cercando preziosi punti salvezza. Anche stavolta, per i ragazzi di mister Cavalera sarà vietato sbagliare.

—

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 17): Molfetta-Green Bari 3-2, Taviano-Galatone 1-3, Andria-Matervolley 3-1, Grottaglie-Leverano 2-3, Joivolley-Energytime CB 3-0, Area Brutia CS-Turi 0-3.

CLASSIFICA: Leverano 31 – Joivolley 30 – Green Bari 30 – Energytime CB 29 – Grottaglie 21 – Turi 21 – Galatone 19 – Molfetta 19 – Matervolley 12 – Andria 12 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (26-27 feb.): Matervolley-Green Bari, Galatone-Grottaglie, Molfetta-Joivolley, Energytime CB-Taviano, Turi-Andria, Leverano-Area Brutia CS.

mer. 23/02 ore 19.30, Alezio: Galatone-Matervolley (recupero)