VOLLEY B/m – Galatone, contro la capolista Gioia del Colle c’è stato poco da fare. Cavalera: “Imparare a soffrire”

Una sconfitta netta per Allianz Colazzo Green Volley Galatone contro la capolista che non lascia spazio ad alibi e scuse. Finisce tre set a zero per la JoyVolley Gioia del Colle la sfida di domenica pomeriggio al palazzetto dello sport di Alezio tra l’Allianz Colazzo Galatone e la prima del campionato, un combattivo Gioia del Colle che viaggia a punteggio pieno al vertice della classifica del girone L di serie B di pallavolo maschile.

Per l’Allianz Colazzo invece ancora un ko: si tratta della quarta sconfitta in quattro gare di campionato. Combattuto il primo set, col Galatone che ha saputo tenere testa agli avversari cedendo solo alla fine (25-27). Nervosismo e tensione hanno caratterizzato gli altri due set dove Gioia del Colle ha avuto vita facile, aggiudicandoseli con maggiore distacco (19-25 e 17-25).

L’analisi della gara è nelle parole di mister Tonino Cavalera, da pochi giorni allenatore dell’Allianz Colazzo: «Ovviamente avrei preferito esordire con una vittoria. Sono contento di essere a Galatone, adesso dobbiamo cercare di lavorare per migliorare. Abbiamo iniziato il match abbastanza bene, poi c’è stato scoramento nei set successivi ed è la cosa che più mi dispiace. Dobbiamo imparare a soffrire e stare in campo – conclude mister Cavalera – anche quando stiamo sotto». Adesso lavoro duro e impegno: sabato prossimo l’Allianz Colazzo è attesa a Cosenza per la sfida contro l’Area Brutia Volley Team.

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 4): Turi-Matervolley 3-1, Grottaglie-Area Brutia CS 3-0, Galatone-NVG Joivolley 0-3, Energytime CB-M2G Green Bari 2-3, Molfetta-Andria 3-0, Leverano-Taviano 3-0.

CLASSIFICA: NVG Joivolley 12 – Leverano 11 – Energytime CB e Turi 9 – Green Bari 8 – Grottaglie e Andria 6 – Molfetta e Matervolley 4 – Area brutia 3 – Galatone e Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (13-14 nov.): Matervolley-Molfetta, Taviano-Grottaglie, Green Bari-Turi, Area Brutia-Galatone, NVG Joivolley-Leverano, Andria-Energytime CB.

(fonte: Stefano Manca, US Volley Galatone)