VOLLEY B/m – BCC Leverano, nel segno della continuità con coach Andrea Zecca

Coach Andrea Zecca sarà ancora alla guida della BCC Volley Leverano, anche nella stagione sportiva 2022/23. La nota del club salentino:

“La stagione sportiva 2022-2023 inizia nel segno della continuità.

Alla guida della BCC Volley Leverano ci sarà ancora coach Andrea Zecca, artefice di tante storiche promozioni per la società gialloblù, fra cui quella in serie A2.

Resta immutato anche l’obiettivo: fare un campionato di vertice grazie al bel gioco: “L’idea è sempre stata quella di ben figurare, vogliamo centrare l’obiettivo che non siamo riusciti a portare a casa nella passata stagione, vale a dire almeno il raggiungimento dei playoff con vista promozione. Leverano ha voglia di tornare sul palcoscenico più grande per una squadra di pallavolo che è la serie A. Come sempre punteremo sulla forza del gruppo, partendo dalle certezze presenti e passate”.