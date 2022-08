VOLLEY B/f – Il Melendugno chiama a raccolta i suoi tifosi: tutte le info sulla campagna abbonamenti

La Volley Melendugno chiama a raccolta i suoi tifosi. Giovedì 4 agosto, presso la “Sagra de lu purpu”, sarà presente lo stand della stand della società rossonera presso il quale si potranno ritirare dei gadget, parlare con le giocatrici, avere notizie sulla prossima stagione e, in particolare, sottoscrivere l’abbonamento alle gare casalinghe della Narconon, ai nastri di partenza della stagione 2022/23 in Serie B. In particolare, giovedì sarà la serata pro-Melendugno; la sagra andrà avanti sino a lunedì 8 agosto. Sede: via Campo Sportivo, Melendugno.

Questi i prezzi per gli abbonamenti:

● Pacchetto Famiglia € 80,00

* Per i possessori della card sostenitore stagione 2021/22

● Pacchetto Famiglia € 100,00

● Pacchetto Famiglia per genitori degli atleti iscritti al settore giovanile € 20,00

*Può accedere l’intero nucleo familiare

● Abbonamento singolo € 40,00

*Per i possessori della card sostenitore stagione 2021/22

● Abbonamento singolo € 50,00

● Abbonamento ridotto over 70 € 30,00

● Abbonamento ridotto under 18 € 30,00

● Card sostenitore € 20,00

*Non consente l’ingresso alle gare, verranno garantite le promo commerciali

riservate agli abbonati e la scontistica sul biglietto di ingresso

● Costo biglietto singola gara € 7,00

● Costo biglietto gara singola possessori card sostenitore €4,00

● Under 12 e diversamente abili ingresso gratuito

* Ai diversamente abili sarà consentito accedere con un accompagnatore