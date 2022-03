VOLLEY A3/m – Qualche errore di troppo per Galatina ma Palmi è incontenibile

Palmi batte Galatina in tre set nella gara valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato di A3 di volley maschile.

La partenza autoritaria e tatticamente ben organizzata dei salentini, che sono riusciti a mantenere un break positivo per tre quarti di primo set, ha alimentato in tutto il gruppo qualche speranza di ribaltare un pronostico decisamente a favore della squadra ospite.

Il buon inizio (4-0,8-3,16-13) preceduto dall’esposizione di uno striscione di condanna alla guerra in Ucraina, a cui un pubblico solidale ha espresso positivi consensi con un applauso, ha messo in mostra un sestetto locale molto aggressivo e compatto, tonico in fase difensiva e ben ordinato.

Giljanovic e Lotito sono stati i terminali offensivi chiamati in causa da Latorre per scardinare i muri palmesi da un versante, il bulgaro Prespov e il laterale Rosso dall’altro, rispondono con altrettanta efficacia riuscendo a portarsi sul 19-19. Poi la brusca accelerata della Omifer con una serie di servizi che hanno messo in affanno la ricezione galatinese e con capitan Paris che scongela il 22-22, conquistando il primo parziale (22-25).

Si sfalda emotivamente nel secondo set Efficienza Energia che pensava di capitalizzare lo sprint iniziale di buona fattura. Salgono in cattedra Russo e Prespov con percentuali realizzative rispettivamente dell’8o% e del 62%, Fortunato è il catalizzatore della sua area difensiva e Russo giganteggia in ricezione (86% positiva, 71 % perfetta). Le battute in salto di Paris, Rosso, Russo e Prespov fanno male per violenza dei colpi e per scelte tattiche (zone di conflitto) che risultano deleterie per i ricettori blucelesti. Alla fine della gara si conteranno ben 10 servizi-punto di cui sei ace a favore della Omifer. Efficienza Energia sbanda, moralmente out, accusa un calo fisico che un 8-16 e 10-21 non fanno altro che sancire il definitivo 14-25 per il 2-0 a favore dei calabresi.

Nella terza frazione Palmi si ripete. Rosso è inarrestabile seguito da Prespov (5-8,12-16), capitan Buracci ed Antonaci tentano l’aggancio (16-21) per i padroni di casa, ma potenza, fisicità e classe di un sestetto che con 35 punti ed una gara in meno vale un posto nei play off, chiude definitivamente la gara per 3-0.

Galatina deve solo rammaricarsi di non averci creduto in quel primo set condotto in vantaggio e disputato alla pari quasi fino alla fine. Rivedere l’assetto difensivo che non si è espresso al meglio è la priorità che mister Bua saprà affrontare per apportare i dovuti correttivi.

Non era questa la gara da ultima spiaggia, ma vale sempre la pena esprimersi ai massimi livelli. Ora Efficienza Energia è attesa da un gruppo di tre gare che decideranno il suo futuro.

Domenica 6 marzo è in programma la trasferta di Marcianise per il recupero della quinta giornata, a seguire altra gara esterna (13 marzo) a Sabaudia, per poi ospitare il 20 marzo Massa Lubrense.

Uno sforzo di grande portata che vale un’intera stagione. Rimbocchiamoci le maniche, tutti quanti: mettiamo nelle condizioni lo staff tecnico di operare al meglio, dando il massimo della disponibilità e dello spirito di sacrificio.

—

IL TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-OMIFER PALMI 0-3

(22-25, 14-25, 21-25)

GALATINA: Apollonio (L), Pepe 3, Lotito 10, De Matteis, Calò (ne), Luceri (ne), Giljanovic 9, Sardanelli (L), Latorre, Antonaci 6, Lentini 1, Buracci 9. All. Bua vice Monaco.

PALMI: Marra 7, Fortunato (L), Pellegrino, Gitto (ne), Prespov 17, Russo 17, Rosso 19, Paris 2, Laganà (ne), Soncini (ne), Remo 4. All. Polimeni vice Giglietta.

—

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 8ª rit.): Tuscania-Aversa 3-2, Galatina-Palmi 0-3, Marcianise-Aurispa L. Lecce 1-3, Ottaviano-Massa Lubrense 1-3, Modica-Casarano 3-1, Aci Castello-Marigliano 3-0. Riposa Sabaudia.

CLASSIFICA: Aversa 42 – Aurispa L. Lecce 41 – Aci Castello 41 – Tuscania 38 – Palmi 35 – Massa Lubrense 29 – Modica 28 – Casarano 26 – Marcianise 19 – Ottaviano 18 – Sabaudia 17 – Galatina 12 – Marigliano 5.

Recuperi: 2/3 ore 20.30 Aci Castello-Palmi, Casarano-Ottaviano; 5/3 ore 20 Tuscania-Marigliano; 6/3 ore 17 Casarano-Aversa, ore 18 Marcianise-Galatina; 7/3 ore 16 Palmi-Sabaudia, ore 20 Modica-Tuscania; 8/3 ore 20 Modica-Tuscania; 9/3 ore 19.30 Aurispa Libellula Lecce-Casarano.

PROSSIMO TURNO (9ª rit. – 13 mar.): Sabaudia-Galatina, Palmi-Tuscania, Massa Lubrense-Modica, Aurispa L. Lecce-Ottaviano, Aversa-Aci Castello, Casarano-Marcianise. Riposa Marigliano.

(fonte: Piero De Lorentis, Area Comunicazione Efficienza Energia Galatina)