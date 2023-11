VOLLEY A3/m – Fano spietato, Casarano cade senza opporre la minima resistenza

Si è conclusa la sesta giornata di andata di serie A3 Girone blu che ha visto una Leo Shoes Casarano Volley cadere senza opporre valida resistenza in terra marchigiana contro Fano, in un match che antecedentemente prometteva spettacolo per tutte e due le compagini ma che alla fine ha visto un trionfo a punteggio pieno della squadra di casa.

Una Leo Shoes poco lucida e poco brillante che, nonostante il tasso tecnico molto elevato degli avversari, non è mai riuscita in nessuna frazione di set a giocarsela alla pari, facendo trasparire uno stato di resa preventiva che in pochi si sarebbero aspettati dopo le due vittorie interne.

Mister Licchelli ha dovuto mettere mano allo starting six iniziale per sopperire all’assenza di Topuzliev a causa di un infortunio, facendo partire dall’inizio Licitra; del resto il sestetto di partenza è rimasto sempre lo stesso, con la riconferma di Federico Ciardo dall’inizio che ormai è una certezza del coach.

Nelle battute iniziali del primo set sembra esserci una situazione di equilibrio, ma al rientro dalla prima “pausa”, la squadra di casa, sostenuta da un gran pubblico, solca un vantaggio irrecuperabile da parte dei rossazzurri. Sfruttando la difficoltà degli ospiti, Fano da il colpo di grazia finale chiudendo il primo set con il risultato schiacciante di 25-14.

Il secondo set sembra la copia del primo: Fano, guidato da un Michalovic in grande spolvero, razzola tutto ciò che incontra dall’altra parte del parquet, non lasciando neanche la minima possibilità ai salentini di seminare. Secondo set che si conclude con il risultato analogo del primo; 25-14.

Al terzo set, con squadra e tifosi di casa ormai estasiati e ospiti in netta difficoltà, la compagine di Paolo Tofoli mette in campo tutte le forze rimanenti per portarsi a casa il match anzitempo, dando la spallata finale e annullando qualsiasi minima speranza di rimonta ai salentini. Il terzo set si conclude con il risultato di 25-19.

Leo Shoes che torna in terra pugliese con tanto amaro in bocca e tanta delusione, ma anche con tanto da recriminarsi. Nonostante la squadra di casa fosse sulla carta di gran lunga superiore e i rossazzurri siano scesi in campo con una grande assenza come quella di Topuzliev, non ci sono tante scusanti che possono giustificare la prestazione sottotono della squadra di mister Licchelli

Come si suol dire, le parole le portan via il vento, quindi c’è poco da parlare ma c’è tanto da lavorare. Il campionato è ancora lungo e niente è compromesso. Il mister, lo staff e i tifosi sanno che questa squadra ha una organico molto importante e non smetteranno mai di fornire il loro supporto affinché questo possa servire per portare la Leo Shoes Casarano Volley verso il traguardo della salvezza.

—

IL TABELLINO

FANO-LEO SHOES CASARANO 3-0

(25-14, 25-14, 25-19)

FANO: Michalovic 16, Roberti 18, Galdenzi ne, Merlo 12, Partenio, Raffa (L), Uguccioni, Margutti 1, Focosi 4, Mazzon, Gori ne, Maletto 5. All. Tofoli.

CASARANO: Moschese ne, Martinelli, Peluso 4, Miraglia 2, Ciardo 2, Lugli 9, Quarta, Carta (L), Licitra 6, Pepe 2, Tommasi 1, Baldari 6, De Micheli (L) ne. All. Licchelli.

Arbitri; Dell’Orso e Proietti.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 6): Fano-Casarano 3-0, Palmi-JB Bari 2-3, Lagonegro-Macerata 2-3, Aurispa Lecce-Sorrento 3-0, San Giustino-Marcianise 3-0, Sabaudia-Modica 0-3. Riposa Napoli.

CLASSIFICA: Macerata 14 – Fano 13 – Lagonegro 12 – San Giustino 11 – Modica 9 – Aurispa Lecce, Sorrento, Napoli 8 – Casarano 6 – Palmi, JB Bari, Marcianise 5 – Sabaudia 4.

PROSSIMO TURNO (19.11.23): Fano-Lagonegro, Macerata-Aurispa Lecce, Casarano-Sabaudia, Sorrento-Palmi, Napoli-San Giustino, Marcianise-Modica. Riposa JB Bari.