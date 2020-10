VOLLEY A3/m – Domenica agrodolce per le salentine: Galatina spietato, Aurispa Lecce a bocca asciutta. I risultati

Domenica agrodolce per le salentine di volley di A3 maschile. Due su due per Efficienza Energia Galatina che, al PalaIngrosso di Taviano, supera in quattro set la Maury’s Com Cavi Tuscania di coach Paolo Tofoli in poco più di due ore. Trascinatori della compagine allenata da coach Giovanni Stomeo sono stati Stefano Giannotti (23 punti) e Marco Lotito (19).

IL TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-MAURY’S COM TUSCANIA 3-1

25-22, 24-26, 25-20, 25-21

GALATINA: Apollonio (L), Tundo ne, Parisi, Musardo 13, Giannotti 23, Lotito 19, Gallo, Maiorana 10, Elia 13, Torchia (L), Antonaci ne, Conoci ne, Lentini 2, Buracci. All. Stomeo.

TUSCANIA: Stamegna 1, Marsili 4, Pace (L), Menichetti 3, De Paola 11, Gradi 9, Boswinkel 25, Catinelli Guglielminetti, Skuodis, Cioffi 9, Ragoni, Ceccobello. All. Tofoli.

–

Poca gloria, invece, per l’Aurispa Libellula Lecce a San Giorgio a Cremano (NA), dove è stata seccamente sconfitta dalla Gis Ottaviano in tre set in nemmeno un’ora e mezza di gioco.

Il TABELLINO

GIS OTTAVIANO-AURISPA LIBELLULA LECCE 3-0

25-21, 25-23, 25-23

GIS OTTAVIANO: Lucarelli 20, Giuliano (L) ne, Bianco ne, Dimitrov 4, Ardito (L), Ammirati, Piazza 2, Hanzic 17, Ndrecaj 7, Scarpi (L) ne, Luciano ne, Mele, Settembre 5, Diaferia ne. All. A. Mosca.

AURISPA LIBELLULA LECCE: Morciano (L), Longo 2, Poli ne, Ciardo, Stabrawa 18, Disabato 9, Lisi ne, Rau 3, Catena 56, Capelli 1, Agrusti, Russo (L) ne, Mazzon 9. All. F. Denora.

A3 GIRONE BLU – RISULTATI (giornata 2): Ottaviano-Aurispa Libellula Lecce 3-0, Sabaudia-Pineto 2-3, Modica-Roma 3-2, Aci Castello-Grottazzolina 0-3, Aversa-Palmi rinviata, Galatina-Tuscania 3-1.

CLASSIFICA: Galatina 6 – Grottazzolina 5 – Pineto, Ottaviano 4 – Roma, Modica, Sabaudia 3 – Aversa, Tuscania 1 – Palmi, Lecce, Aci Castello 0.

PROSSIMO TURNO (1 nov.): Grottazzolina-Tuscania, Roma-Aci Castello, Palmi-Sabaudia, Aversa-Ottaviano, Pineto-Lecce, Galatina-Modica.