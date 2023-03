VOLLEY A3/m – Casarano, un sabato da ricordare: espugnato il campo della capolista Catania

Si sapeva che la capolista Catania stesse attraversando un periodo complicato ma allo stesso tempo si sapeva che per i ragazzi di mister Kantor la partita di sabato avrebbe avuto un peso specifico fondamentale nell’economia della lotta al primo posto: la Leo Shoes Casarano ha approfittato di entrambe le circostanze mettendo ko un avversario annichilito da una prestazione superba del collettivo rossoazzurro.

Una vittoria quella ottenuta da Peluso e compagni che dimostra la maturità di un gruppo che nonostante l’età media bassissima ora è pronto a giocarsi i playoff con quella spensieratezza e quella determinazione in grado di poter far intravedere qualsiasi risultato all’orizzonte.

L’avvio della gara per la Leo Shoes è con il freno a mano tirato; le uscite in attacco a cui si appoggia Fanizza non sono efficaci e Catania ne approfitta con i colpi vincenti di Casaro prima e Zappoli poi. I siciliani si trovano sul più quattro a metà set. Casarano non molla e con caparbietà ricuce lo strappo agguantando i padroni di casa a quota venti. Il set si trascina in equilibrio fino ai vantaggi quando l’ace di Marzolla decreta la vittoria del parziale in favore degli ospiti (27-29).

Al rientro in campo Catania è stordita sia dal ko del set inaugurale e sia dalla padronanza del gioco fatta valere dagli avversari: Casarano gioca bene, è inarrestabile in attacco e altrettanto brava in ricezione. Cianciotta e Marzolla affondano i colpi e così i rossoazzurri raddoppiano il vantaggio (21-25).

Catania prova una timida reazione nel terzo set ma i ragazzi di mister Licchelli sono sempre attenti a non calare la concentrazione ben sapendo che al cospetto della capolista tutto può succedere. La Leo Shoes prosegue la sua prestazione brillante e manda definitivamente ko gli etnei che sono costretti a cedere l’intera posta in palio agli ospiti quando il servizio di Casaro si spegne a rete (18-25).

Quando manca un solo turno alla fine della regular season la Leo Shoes Casarano dimostra di volersi sedere al banco dei playoff con autorità e convinzione.

IL TABELLINO

FARMITALIA CATANIA-LEO SHOES CASARANO 0-3

(27-29, 21-25, 18-25)

Farmitalia Catania: Fabroni 2, Zappoli Guarienti 13, Jeroncic 3, Casaro 23, Nicotra 4, Frumuselu 1, Zito (L), Tasholli 0, Maccarrone 0, Fichera 0. N.E. Smiriglia, Disabato. All. Kantor.

Leo Shoes Casarano: Fanizza 2, Cianciotta 21, Moschese 6, Marzolla 16, Ciupa 10, Matani 4, Rampazzo 0, Guadagnini 1, Prosperi Turri (L). N.E. Urso, Floris, Ulisse, Peluso, De Micheli. All. Licchelli.

ARBITRI: Pecoraro, Palumbo. NOTE – durata set: 31′, 27′, 24′; tot: 82′.

(US Leo Shoes Casarano)

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 12ª rit.): Sabaudia-Palmi, Bari-Ortona 3-1, Aversa-Tuscania 3-2, Catania-Casarano 0-3, Modica-Sorrento 3-1, Aurispa L. Lecce-Napoli 3-1, Marcianise-Roma 3-2.

CLASSIFICA: Ortona, Catania 57 – Palmi 47 – Aurispa L. Lecce 46 – Tuscania 45 – Casarano 41 – Bari 40 – Aversa 35 – Modica 30 – Sorrento 29 – Roma 28 – Sabaudia 26 – Napoli 24 – Marcianise 20.

PROSSIMO TURNO (2 apr., ultima): Roma-Aversa, Ortona-Catania, Palmi-Aurispa L. Lecce, Tuscania-Modica, Casarano-Sabaudia, Sorrento-Marcianise, Napoli-Bari.