VOLLEY A3/m – Casarano, prime mosse sul mercato: due riconferme e sette nuovi arrivi

Prime ufficialità per la Volley Casarano. Dopo la riconferma di coach Fabrizio Licchelli, sono arrivate le ufficialità dello schiacciatore Simone Baldari, di ritorno a Casarano dopo aver giocato, nell’ultima stagione, a Pineto; di Leonardo Carta, neo arrivato nel Salento, regista classe 2003 pluricampione con le giovanili della Materdomini e, l’anno scorso, in forza a Vibo Valentia in Q2 con cui ha vinto campionato, Coppa Italia e Supercoppa.

E ancora: firma anche l’opposto Leonardo Lugli, classe 1998, proveniente dalla Geetit Bologna in A3; riconfermato il centrale Lorenzo Moschese che ha grande voglia di riscatto dopo l’infortunio che lo ha bloccato, nella scorsa stagione, nell’andata degli ottavo di finale dei playoff; ritorna anche Federico Ciardo, palleggiatore, già nel roster rossazzurro nel 2021-22; il ds Luigi Anastasia ha portato a Casarano anche lo schiacciatore bulgaro Simeon Topuzliev, reduce da una stagione vissuta tra il suo Paese e il massimo campionato turco; ultimo rinforzo, in ordine cronologico, è la riconferma del centrale salentino Christian Peluso, che farà parte del roster rossazzurro per la quarta stagione consecutiva.

Aggiornamento delle ore 12.10: firma anche Stefano Pepe, centrale classe 2003, alto 195 cm, reduce da un un triennio in A3 (due stagioni con Galatina e una con Aurispa Libellula Lecce).