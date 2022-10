VOLLEY A3/m – Casarano, contro Aversa una sconfitta a testa alta con qualche rimpianto

Sconfitta per il Casarano sul proprio campo contro Aversa che s’impone in quattro set.

Per la seconda giornata di andata si affrontano al PalaCesari dila Leo Shoes Casarano e la Wow Green House Aversa, entrambe reduci da une quindi vogliose di dar vita ad una striscia positiva.

Tutte e due gli allenatori si affidano ai sestetti titolari seppur la Leo Shoes Casarano rischia due atleti (Ciupa e Marzolla) non al top della forma a causa di alcuni infortuni.

L’approccio dei padroni di casa alla sfida è da cancellare: i rossoazzurri entrano in campo molli sulle gambe e senza la concentrazione giusta, aspetti che contro un avversario del tenore dell’Aversa equivalgono ad un suicidio sportivo. È così è: i campani non sbagliano un colpo e con grande facilità fanno loro il primo set con il punteggio di 16-25.

Subito lo schiaffone di avvio match i rossoazzurri finalmente hanno una reazione: si parte subito sul 4-0 per la Leo Shoes ma pian piano l’Aversa ricuce lo strappo e si viaggi punto a punto fino a metà parziale. Ulisse subentra ad un Ciupa dolorante e questo cambio da la scossa ai padroni di casa. Il rush finale del

secondo set è tutto della Leo Shoes che pareggia i conti facendo suo il set con il punteggio di 25-20.

Ristabilita la parità tra le formazioni in campo, il terzo set è giocato al massimo da entrambe data l’importanza che riveste nell’andamento della contesa. Parte meglio Aversa trascinata da Argenta e da un grande Pistolesi. La Leo Shoes si aggrappa a Cianciotta per rimanere in scia, ma questa volta dopo la metà del set a compiere l’allungo decisivo sono gli ospiti che vincono il parziale con il punteggio di 21-25.

Nel quarto set i rossoazzurri sanno di giocarsi il tutto per tutto e rientrano nel rettangolo di gioco determinati a rimandare il verdetto al tie break; le fasi iniziali del parziale sono equilibrate ma spinta dal costante incitamento del pubblico la Leo Shoes scappa via nel punteggio sino a condurre 19-15 a proprio appannaggio. A questo punto sale in cattedra la diagonale normanna che permette agli ospiti di annullare il gap e chiudere il set al fotofinish in proprio favore con il punteggio di 23-25.

Tanti complimenti per i ragazzi della Leo Shoes Casarano che hanno saputo mettere in difficoltà per buona parte del match la più esperta e quotata Aversa, ma anche tanto rammarico per non aver portato a casa nemmeno un punto gettando all’aria la grande occasione avuta nel quarto set.

Non c’è tempo per recriminare: mercoledì si torna di nuovo in campo, i rossoazzurri faranno visita ad un altro big team, l’Ortona.