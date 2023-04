VOLLEY A3/m – Casarano condanna Sabaudia. Ora testa ai playoff

Nell’ultimo turno della stagione regolare contro Sabaudia la Leo Shoes Casarano si regala il successo numero quattordici di un campionato che ancora non conosce la parola fine per i ragazzi di mister Licchelli che, con merito, ora si presenteranno ai nastri di partenza dei playoff come sesta forza del girone.

Il Sabaudia, avversario di turno dei rossoazzurri, incassa una sconfitta dolorosa che condanna la formazione laziale all’amara retrocessione in serie B.

Primo set da incorniciare per la Leo Shoes Casarano che comanda le operazioni fin dai primi scambi; ad un rendimento quasi perfetto dei rossoazzurri fa da contraltare un Sabaudia intimorito e contratto che non riesce ad impensierire mai i padroni di casa. Un servizio molto efficace e una fase di attacco sempre risolutiva consegna a Peluso e compagni il primo parziale (25-16).

Il secondo set è più equilibrato: i laziali entrano in partita nonostante l’avvio del parziale sia di marca locale. Zornetta si prende sulle spalle i suoi e Sabaudia inizia a macinare punti. La Leo Shoes cala nelle percentuali di attacco e muro e gli ospiti pareggiano i conti vincendo il secondo set con il punteggio di 22-25.

Al rientro in campo i ragazzi di mister Licchelli approcciano meglio le fasi iniziali del set successivo. Sabaudia prova a rimanere agganciata ma i rossoazzurri tornano sui livelli di gioco del primo set e per gli avversari si fa notte fonda. Cianciotta e compagni spingono forte e si portano nuovamente in vantaggio (25-20).

Il quarto set è quello decisivo per le sorti del Sabaudia: i gialloblù si giocano il tutto per tutto ma Casarano non molla. mister Licchelli da spazio a Guadagnini e Urso che non si fanno trovare impreparati. La Leo Shoes amministra il vantaggio con intelligenza. Si rivede in campo capitan Peluso quando i rossoazzurri chiudono la pratica condannando i laziali alla retrocessione in serie B (25-20).

Terza vittoria consecutiva per la Leo Shoes Casarano che ora si prepara ad affrontare i playoff contro Palmi con il morale alto e la consapevolezza di poter ancora stupire.

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-VOLLEY SABAUDIA 3-1

(25-16, 22-25, 25-20, 25-21)

CASARANO: Moschese 6, Urso (L), Fanizza 1, Peluso 1, Matani 7, Cianciotta 18, Marzolla 25, Guadagnini 3, Prosperi (L), Ulisse ne, Ciupa 11, Rampazzo, Floris. All. Licchelli, vice Cozzetto.

SABAUDIA: Mastracci 2, Scita 8, Meglio (L), Rossato 22, Catinelli 1, Molinari 6, Tognoni 5, Zornetta 15, Rondoni (L), Schettino, Malvestiti ne, De Vito. All. Mosca.

ARBITRI: Di Bari, Colucci.

(US Leo Shoes Casarano)

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 13ª rit.): Roma-Aversa 3-0, Ortona-Catania 3-0, Palmi-Aurispa L. Lecce 3-2, Tuscania-Modica 0-3, Casarano-Sabaudia 3-1, Sorrento-Marcianise 3-0, Napoli-Bari 3-0.

CLASSIFICA FINALE: Ortona 60 – Catania 57 – Palmi 49 – Aurispa L. Lecce 47 – Tuscania 45 – Casarano 44 – Bari 40 – Aversa 35 – Modica 33 – Sorrento 32 – Roma 31 – Napoli 27 – Sabaudia 26 – Marcianise 20.

VERDETTI: Fano-Ortiona spareggio promozione; playoff ottavi (12/4 andata): Bari-Catania, Tuscania-Aurispa L. Lecce, Casarano-Palmi; finale playout: Roma-Napoli; retrocesse in B: Sabaudia e Marcianise.