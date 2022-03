VOLLEY A3/m – Casarano bene, ma il Palmi è più cinico: arriva lo sgambetto casalingo dai calabresi

Arriva una nuova sconfitta sul cammino della Leo Shoes Casarano che subisce lo sgambetto casalingo da parte dei calabresi del Palmi bravi ad imporsi, dopo oltre due ore di gioco, al quinto set di un match spettacolare che ha divertito il pubblico presente.

Privi dell’infortunato Torsello, i rossoazzurri sono stati autori di una buona prestazione, dimostrando carattere e grinta ogni volta che sono stati costretti a rimontare nel punteggio ma peccando di cinismo quando, invece, c’è stata l’occasione di completare la rincorsa conquistando il parziale che, per tre volte su quattro, è stato ad appannaggio degli ospiti i quali hanno fatto valere, nei momenti decisivi, della maggiore esperienza dei propri atleti.

L’inizio del match sorride ai padroni di casa che si trovano subito sul 6-1, ma è un fuoco di paglia perché il Palmi non si scompone e pian piano recupera il gap, agguanta la parità e con una diagonale irrefrenabile si porta addirittura avanti. I ragazzi di mister Licchelli rimangono comunque attaccati nel punteggio ma al fotofinish a spuntarla sono i calabresi che si portano così in vantaggio (23-25).

I rossoazzurri sembrano accusare il colpo: il secondo parziale è condotto da subito da Paris e soci che si trovano in vantaggio di ben sei lunghezze a metà set. Si arriva fino al 20-23 per gli ospiti, quando un break di cinque punti consecutivi con Baldari al servizio permette alla Leo Shoes di firmare una grande rimonta pareggiando il compito dei set (25-23).

La squadra di casa è galvanizzata: una serie incredibile in battuta dello slovacco Petras spezza in due il terzo set che viene dominato in lungo e in largo da una Leo Shoes praticamente perfetta (25-16).

Nel quarto set arriva la reazione della squadra di mister Polimeni che trascinata sempre da Paris e Laganà prende il largo arrivando sul 10-16 in proprio favore, ma anche in questa occasione Paoletti e compagni si rialzano e sempre con Petras al servizio ricuciono il gap e si portano addirittura avanti per 18-17. Il finale del set è al cardiopalma ma a spuntarla sono i calabresi che con un attacco vincente di Soncini ristabiliscono la parità (23-25) rimandando il verdetto al tie break.

Quinto set che conferma l’equilibrio in campo: un Palmi più cinico e più lucido conquista la vittoria sul filo del rasoio quando l’attacco dell’opposto di casa termina di poco out (13-15).

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-OMIFER PALMI 2-3

(23-25, 25-23, 25-18, 23-25, 13-15)

CASARANO: Ciardo 0, Baldari 14, Peluso 6, Paoletti 31, Petras 22, Meleddu 2, Urso (L), Pierri (L), Scaffidi 0, Ribecca 0, D’Amato 2. N.E. De Micheli, Stefano. All. Licchelli.

PALMI: Paris 6, Rosso 19, Gitto 5, Laganà 24, Soncini 6, Remo 4, Filanoti (L), Fortunato (L), Russo 6, Prespov 3, Pellegrino 1. N.E. Nicolò. All. Polimeni.

ARBITRI: Gasparro, Pasciari.

NOTE – durata set: 30′, 29′, 27′, 34′, 21′; tot: 141′.

–

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 11 rit.): Aversa-Galatina 3-0, Marcianise-Tuscania 1-3, Casarano-Palmi 2-3, Sabaudia-Ottaviano 3-1, Massa Lubrense-Aci Castello 0-3, Aurispa L. Lecce-Marigliano 3-0. Riposa Modica.

CLASSIFICA: Aversa 51 – Tuscania 47 – Aci Castello 47 – Palmi 45 – Aurispa L. Lecce 44 – Casarano 42 – Modica 31 – Massa L. 29 –Sabaudia 24 – Marcianise 22 – Ottaviano 20 – Galatina 16 – Marigliano 5.

PROSSIMO TURNO (12ª rit. – 3 apr.): Aversa-Modica, Aci castello-Sabaudia 3-0 (giocata il 20/03), Galatina-Aurispa L. Lecce, Tuscania-Massa Lubrense, Marigliano-Casarano, Palmi-Marcianise. Riposa Ottaviano.

Recuperi: 30/03 h 19 Aurispa L. Lecce-Ottaviano; 31/03 h 20 Massa Lubrense-Modica.