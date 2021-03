VOLLEY A2/f – Brutto inizio, poi la reazione non basta: Cutrofiano si arrende a Sassuolo

Deludente 1-3 interno per il Cuore di Mamma Volley Cutrofiano, sconfitto tra le mura amiche da Sassuolo nella terza giornata della Poule promozione. La formazione di coach Carratù non gioca certamente la sua miglior gara stagionale, subendo le avversarie nei primi due set, poi si rimette in carreggiata e per pochissimo non arriva a giocarsi un tie-break che, per la reazione e per le pesanti assenze, avrebbe meritato.

L‘avvio di match è pimpante e scivola via punto su punto, con particolarmente attive le opposte Castaneda e Antropova. Una prima accelerata ospite arriva sul 5-8, ma le locali non ci stanno e la riprendono sul 12-12 grazie alla parallela proprio di Castaneda. Sassuolo ci mette però pochissimo per accelerare di nuovo, ritrovando il triplo vantaggio con la doppietta muro-fast di Busolini prima del +4 in ace di Antropova che vale il 13-17. La reazione salentina c’è, ma è respinta dal 17-21 di Busolini che fa nuovamente punto in battuta. Ogni tentativo di ripresa delle Pantere è respinto, ed anzi nel finale di set è allungo emiliano fino al 20-25 in battuta float di Spinello.

Nel secondo gioco è Cutrofiano che prova subito a reagire scappando grazie all’ace di Quarchioni che vale il 2-0, ma Antropova è scatenata e con 5 punti segna il sorpasso del 5-7. A rimettere le cose apposto di pensa ancora una volta Quarchioni, che prima fa muro e poi un perfetto ace per il 10 pari. Il duello al centro punisce però oggi le salentine, almeno per il momento: Busolino coniuga ancora muro e fast per l’11-14. I successivi tentativi di ripresa delle padrone di casa è però respinto: Cutrofiano oggi troppo molle sia in battuta che in ricezione. Nel finale di set le locali spariscono dal campo e per Sassuolo è troppo facile chiudere sul 17-25 dopo l’ennesimo muro di Busolino.

Il terzo parziale segue come andazzo iniziale quello precedente, con Cutrofiano subito avanti e le ospiti a ribaltare agevolmente la situazione fino a portarsi sul 7-10 con la solita scatenata Antropova. A rimettere le cose ci pensano i punti di Morciano e M’Bra, che pareggiano subito. La diagonale lunga di Castaneda vale invece il 12-11. Menghi oggi non passa, e l’ennesimo punto di Busolino a muro costa il 14-15. Ancora muro su Menghi, stavolta di Salinas: è 16-18. Proprio un ace della centrale locale vale la parità successiva, ed il sorpasso del 20-19 è affidata a Castaneda. Stavolta il finale di set segna finalmente l’accelerata delle salentine, che grazie al suo opposto cubano piazzano i colpi di fila che valgono la vittoria del set 25-21.

Il quarto set registra subito l’allungo biancoverde, con i due punti di Dhimitriadhi ed il muro di Civitico che valgono il 2-6. I due attacchi sbagliati di Antropova e Busolino, con il successivo muro di Castaneda, portano però all’8 pari. Le due squadre si giocano tutto punto a punto, con le emiliane che sembrano poter scappare. Un Cutrofiano orgoglioso non ci sta e riesce anche a rimettersi avanti sul 21-19. Nelle giocate clou Sassuolo riesce però ancora a dimostrarsi più in palla, arrivando a ribaltare il punteggio fino al 22-25 finale firmato Busolino.

IL TABELLINO

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 1

GREEN WARRIORS SASSUOLO 3

(20-25, 17-25, 25-21, 22-25 – 1h49′)

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia 3, Gloria (L) ne, Panucci ne, Quarchioni 3, M’Bra 8, Castaneda 27, Menghi 8, Rizzieri, Salviato, Morciano 5, Caneva 7, Gorgoni. Coach: Carratù; vice. Giunta.

SASSUOLO: Pelloni, Falcone (L), Zojzi ne, Salinas 18, Busolini 11, Pasquino 2, Dhimitriadhi 11, Spinello 4, Magazza 1, Bisegna ne, Ferrari ne, Civitico 9, Antropova 25, Ariss ne. Coach: Barbolini; vice: Guidotti.

ARBITRI: De Sensi-Gaetano.

(foto: M’Bra e Caneva a muro – ©SalentoSport/Coribello)