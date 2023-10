VELA – Ai nastri di partenza la 9ª edizione del Gozzo International Festival a Gallipoli

Partirà giovedì 12 ottobre la nona edizione del Gozzo International festival, in programma a Gallipoli sino a domenica 15, organizzato dal Circolo Velico Ecoresort Le Sirenè e Caroli Hotels, per celebrare i gozzi e le lance a remi in legno, elemento comune in tutto il Mediterraneo.

Al centro dell’evento, dunque, il gozzo, la sua storia, la sua tradizione ma anche enogastronomia, arte e cultura. Per non vedere i saperi andare dispersi, uomini di mare, maestri d’ascia, marinai e pescatori sono chiamati a dar voce alle loro esperienze, a coinvolgere i giovani a unirsi per mantenere viva la tradizione della Vela Latina. Gallipoli diventa un luogo di incontro e confronto tra le diverse marinerie d’Europa e d’Italia ma anche cornice perfetta per tutti i momenti dell’evento, dalle visite culturali agli happy hour, dalle regate al puro intrattenimento: “Il mare unisce ciò che la terra divide”.

La base nautica sarà al Seno del Canneto nel porto di Gallipoli dove si terranno le operazioni di varo, alaggio e ormeggio delle barche, nelle immediate vicinanze dell’Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels. Qui, gli armatori con i loro equipaggi saranno ospiti dell’organizzazione per l’intero soggiorno. La cerimonia d’inaugurazione è programmata per le ore 19 del 12 ottobre alla Banchina del Canneto di Gallipoli; seguirà, alle 20, il vernissage nella Galleria dei Due Mari. Ci saranno oltre dieci equipaggi partecipanti, provenienti da varie regioni d’Italia.

Il GIF 2023 sarà scandito da tre pagine esperienziali: 1. la Vita di Bordo (con gozzi e lance a vela latina in mostra in banchina; gozzi del Palio Remiero delle Marinerie Tradizionali di Puglia; veleggiate; regate di voga); 2. la Vita di Porto (col Cantiere dei Maestri d’Ascia all’interno della Galleria dei Due Mari, dalle 10 alle 18; Palio Remiero Tradizionale delle Marinerie di Puglia; workshop sul restauro; mostre d’arte a cura di Toti Magno, Roberto Rocca, Giuseppe Piccioli Resta e Carmelo Scorrano; incontri e arte marinaresca a cura di Giovanni Caputo; Stiva del Ricordo con mostre d’opere d’arte luminaria di Torquato Parisi); 3. la Cambusa del Marinaio (degustazione di piatti tipici).

In un’ottica di sostenibilità e tutela del territorio, in collaborazione con l’associazione Paolo Pinto, sarà in scena anche “Gallipoli Fondali Puliti”. L’organizzazione del GIF insieme ai volontari dell’associazione attuano, nei giorni precedenti all’evento, una pulizia dei fondali e della banchina antistante il Rivellino.

Il Gozzo International Festival è l’occasione giusta per lasciarsi affascinare dalle antiche arti della navigazione tradizionale e dagli altri piacevoli momenti dell’evento tra cui mostre fotografiche, esibizioni di arte marinaresca, degustazioni di pescato, performance artistiche.