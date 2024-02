TRIATHLON – Stagione 2024 al via: il programma degli eventi toccherà anche Gallipoli

Grandi progetti per la Federazione Italiana Triathlon regionale guidata dal salentino Antonio Tondi. Il programma delle gare per il 2024 toccherà anche il Salento con la seconda edizione del circuito interregionale “Magna Grecia” che scatterà a Gallipoli il 10 marzo col Duathlon Corto, con organizzazione della Salento Triathlon Enjoy.

“Siamo convinti – dice Tondi – di poter replicare, anche in questa circostanza, il successo dello scorso anno”.

L’esordio stagionale agonistico avverrà domenica 25 febbraio da Binetto con il “Duathlon del Levente 2024”, in programma presso l’Autodromo del Levante della cittadina barese. La gara è stata preceduta da uno stage di preparazione per le categorie giovanili che si è svolto lunedì scorso, sempre a Binetto, da Vito Nacci, tecnico della Netium, con la partecipazione dell’RGT Puglia, Stefano De Razza. Confermato, dal presidente Tondi, il proposito di riproporre il consolidato circuito #racehard nelle diverse declinazioni del duathlon, dell’aquathlon e del triathlon, che poi andranno a confluire, come nelle precedenti edizioni, nella Coppa Puglia riservata alle società.