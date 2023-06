TENNIS – Esordio vittorioso per la B1/m del Ct Maglie

Esordio vittorioso per la squadra maschile di B1 del Circolo Tennis Maglie, impostasi in trasferta sui milanesi del Quanta Club per 4-2.

In campo, per i salentini, Leopoldo Konstantin Zima (2.3), Silvio Mencaglia (2.4), Mattia Leo (2.8), Samuel Spano (2.8), Gabriele Frisullo (3.2), diretti dai tacnici Marco Cezza e Marco Baglivo.

Nei singolari, Mencaglia b. Gatti 64 62, Berti b. Spano 75 60, Zima b. Cresdpi 60 61, Volante b, Leo 57 62 61; nei doppi, Leo-Frisullo b. Berti-Gatti 62 26 10-8, Mencaglia-Zima b. Volante-Schiavetti 67 61 10-4. Prossimo appuntamento, domenica 21 in trasferta contro i napoletani del TC Vomero, mentre le ragazze della B2 ospiteranno il TC Palermo 2.

Per il dirigente del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Ottima la prestazione di tutta la squadra che ha saputo affrontare con la giusta determinazione la partita contro una una buona squadra come il Quanta Milano, sopperendo con l’impegno all’assenza di Bagnolini. Soddisfatto inoltre della prestazione del giovane Spano, all’esordio nel difficile campionato di serie B1, che per metà partita ha impressionato il pubblico presente”.