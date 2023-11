TENNIS – Ct Maglie corsaro a Messina, vittoria che porta punti preziosi in chiave playoff

Successo per 4-2 per il Circolo Tennis Maglie nel campionato di A2 maschile a squadre contro il Filari Tennis Messina. I tre punti acquisiti dai salentini fanno loro compiere un bel balzo in avanti in classifica in zona playoff.

La squadra, guidata dai tecnici Michele Pasca, Marco Cezza e Marco Baglivo, è scesa in campo con l’ucraino Oleg Prihodko (686 ATP, 2.1), Niccolò Catini (878 ATP, 2.1), Daniel Bagnolini (1072 ATP, 2.1), Fabrizio Ornago (2.2), Silvio Mencaglia (2.2) e Gabriele Frisullo (3.1).

Nei singolari: Castelnuovo b. Bagnolini in tre set; Ornago b. Caratozzolo in due set; Prihodko b. Palan in tre set; Mencaglia b. Conti in due set; nei doppi, Palan e Castelnuovo b. Prihodko e Catini in due set; Bagnolini e Mencaglia b. Caratozzolo e Conti in due set.

Dopo la pausa di domenica 5 novembre, il CT Maglie ritornerà in campo il 12 con la penultima giornata in casa contro il Team Alvino Napoli.