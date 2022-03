TENNIS – Carrozzina, “Io Posso”: a Calimera Spano s’impone nel singolare e nel doppio

Ben 26 delle prime 30 teste di serie della classifica hanno fatto tappa a Calimera per il secondo torneo nazionale di tennis in carrozzina “Io Posso” (II Cat. – Fit-Lab 3-11, montepremi 1.500 euro) che si è chiuso domenica scorsa, organizzato dall’Asd Circolo Tennis Calimera e “2He-Io Posso”.

Nel singolare si è imposto Luca Spano (Country Club Castenaso, Bologna), testa di serie numero 2 Fitlab, su Edgar Andres Scalvini Lozano (Active Sport Gussago, Brescia) con un netto 6-3, 6-2. Spano ha anche vinto il torneo di doppio, in coppia con Diego Amadori (Osha Asp Como), superando, in finale, Marco Pincella (Country Club Racket World Villanova, Bologna) e Bruno Carlucci (Ct Albinea, Reggio Emilia), al termine di un match equilibrato e risoltosi solo al long tie-break per 10-8.

2HE è l’associazione attuatrice del progetto solidale nazionale Io Posso, nato sei sette anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976-2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018: da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici e sostenitori, nel 2015 è nata «La Terrazza “Tutti al mare!”», il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, realizzato da 2He-Io Posso su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno (Le).

Da sempre 2HE-Io Posso promuove iniziative tese a consentire, a chi è affetto da disabilità, di migliorare la propria qualità di vita, soddisfare i propri bisogni, realizzare le proprie aspirazioni e desideri. Nell’ultimo anno, tra l’altro, ha realizzato il progetto-pilota “Resilienza a domicilio” che ha portato il sostegno psicologico nelle case di dieci famiglie colpite da questa malattia e F.A.DO. (Formazione Assistenti DOmiciliari), il corso teorico pratico per OSS sulle specificità sanitarie dell’ADI per nuclei familiari colpiti da SLA o da altre malattie con decorso affine. Con Io Posso l’associazione 2HE ha inoltre avviato un’attività di supporto alla ricerca scientifica focalizzata alle terapie geniche applicate alla cura della Sclerosi Laterale Amiotrofica.

(foto: la premiazione della coppia vincente del doppio Spano-Amadori)