TENNIS – Calendari e format stravolti, esordi casalinghi per il Ct Maglie in Serie A1 e B. Novità Youtube

Dopo la sosta forzata, riparte anche il tennis e ricominciano i campionati a squadre di Serie A1 e B che vedono impegnati il Circolo Tennis Maglie. Causa emergenza sanitaria, ci saranno nuove date e nuovi format.

Si comincerà domenica prossima con gare secche di sola andata. Alle 10 la squadra di Serie B riceverà il Tc Trani (nello stesso girone anche il Ct Barletta “Simmen” e il Ct Brindisi); alle 15, la Serie A1 se la vedrà con lo Sc Sassuolo (nello stesso girone anche Selva Alta di Vigevano, Pavia, campioni d’Italia in carica, e la semifinalista dello scorso anno Tc Match Ball Siracusa).

Il calendario completo di A1: 5 luglio Ct Maglie-Sc Saccuolo; 12 luglio Tc Match Ball Siracusa-Ct Maglie (h 15); 19 luglio Selva Alta-Ct Maglie (h 10). Le prime di ogni girone andranno ai playoff scudetto; le seconde conserveranno la categoria; le altre ai playout.

Il calendario di Serie B: 5 luglio Ct Maglie-Tc Trani; 12 luglio Ct Brindisi-Ct Maglie (h 15); 19 luglio Ct Maglie-Ct Barletta “Simmen” (h 10). Le prime di ogni girone e le due migliori si giocheranno, in andata e ritorno, la promozione in A2; le seconde conserveranno la categoria; le ultime saranno retrocesse in B2; le altre rimarranno in B1.

I dirigenti del circolo magliese si stanno adoperano per permettere l’accesso al pubblico nel rispetto delle norme anti Covid-19, ma, da quest’anno, le gare saranno trasmesse anche in diretta sul canale Youtube “ctmaglie ufficio stampa”.

Il Ct Maglie ha rinforzato la sua rosa di Serie A1 che è composta dal bielorusso Egor Gerasimov (69 Atp, 1.9), dall’italo-argentino Renzo Olivo (209 Atp, 1.20), dal francese Jeoffrey Blancaneaux (384 Atp, 2-1), da Erik Crepaldi (2.2), Francesco Garzelli (2.3), Lorenzo Maria Lorusso (2.4), Daniel Bagnolini (2.4), Mattia Leo (2.5), Silvio Mencaglia (2.7), Gabriele Frisullo (2.8), Alessio Giordano (2.8), Luigi Corrado (2.8), Samuel Spano (3.2), Alessio Francesco Andrè Lefebvre (3.3), Marco Baglivo (3.4) e Salvatore Francesco Montagna (3.4).