TAEKWONDO – Medaglie a spiovere per la Galatina Taekwondo Institute agli Interregionali di Bari

Ben nove le medaglie conquistate dalla Galatina Taekwondo Institute, diretta dal maestro Giuseppe Pizzolante, agli Interregionali svoltisi a Bari nello scorso weekend, a cui hanno partecipato 700 atleti provenienti da Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Toscana.

Spiccano gli ori vinti da Alessandro Antonica (Cadetti cinture nere -37 kg) e Maria Vittoria Palumbo (Junior cinture nere -46 kg); argenti per Virginia Villani (Cadetti cinture rosse e nere -44 kg), Sara Rizzo (Junior cinture verdi e blu -46 kg); bronzi per Noelia Bartoli (Cadetti cinture rosse e nere -44 kg), Alessandro Palumbo (Cadetti cinture nere -53 kg), Luigi Antonio Elia (Junior cinture nere -53 kg), Luigi Cuppone (Junior cinture nere -78 kg) e Karola Boi (Junior conture gialle -59 kg). Tali successi vanno ad aggiungersi alle medaglie d’oro conquistate ai Campionati italiani Cadetti da Marco Perrotta e Benito Palumbo e al bronzo di Noelia Bartoli.

“Alcuni nostri atleti hanno gareggiato per la prima volta e si sono fatti valere nel contesto di una manifestazione molto importante – spiega il maestro Pizzolante, allenatore federale e psicologo dello sport –. Sono state ottime anche le performance degli atleti che si stanno preparando ai campionati italiani Junior che si terranno a Casoria il 18 e il 19 marzo. Dopo questi risultati presto potrebbero aprirsi le porte della squadra regionale Puglia per Alessandro Antonica e Maria Vittoria Palumbo. Agli italiani di Casoria ci faremo trovare pronti con Luigi Antonio Elia, Benedetta Perrotta e Maria Vittoria Palumbo – conclude -. Sono molto contento perché vedo questi ragazzi stanno stanno crescendo come persone oltre che come atleti”.