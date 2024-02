TAEKWONDO – Cinque medaglie e un titolo assoluto: il Team Pizzolante protagonista a Torino

Colpaccio del Team Pizzolante di taekwondo nei recenti Campionati italiani assoluti Cadetti svoltisi a Torino.

La società di Galatina ha portato a casa ben cinque medaglie nella kermesse indetta dalla Fita a cui hanno partecipato i migliori atleti a livello giovanile. La più preziosa è quella di Alexandr Nocco, laureatosi campione italiano nella categoria -53 kg, vincendo la maggior parte degli incontri per “points gap” (fine anticipata dell’incontro per vantaggio di almeno 12 punti). L’oro di Torino bissa quello di una settimana all’Insubria Cup. Le altre medaglie sono state conquistate da Claudio Elia (argento), Marco Perrotta (bronzo), Alessandro Palumbo (bronzo) e Noelia Bartoli (bronzo). Ottimo anche il piazzamento finale del sodalizio galatinese, secondo a livello maschile Cadetti nella classifica per società.

“Sono molto soddisfatto della performance di Nocco – afferma il maestro Giuseppe Pizzolante – che ha mantenuto sempre alta la concentrazione senza scomporsi con un mindset impeccabile. I miei atleti hanno superato molti incontri per giungere sul podio, dimostrando di aver acquisito esperienza e padronanza in vista del futuro. Considerando che siamo una palestra di provincia e che nel panorama nazionale ci sono nel Centro e Nord società con tantissimi tesserati, primeggiare a livello italiano è un fatto eccezionale che ci rende orgogliosi. Oltre alle medaglie in palio, c’era da attirare l’attenzione dei tecnici nazionali per la formazione delle nuove compagini di atleti azzurri in vista dei Campionati europei estivi”.