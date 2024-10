TAEKWONDO – Bottino ricco per gli atleti del Team Ascanio di Veglie a Montesilvano

Sei medaglie sono l’ottimo bottino del Team Ascanio di Veglie che ha partecipato, nelle giornate del 19 e 20 ottobre scorsi, al Campionato interregionale combattimento di taekwondo per “Beginners”, “Children”, “Kids”, “Cadets” e “Junior”, svoltosi a Montesilvano, Pescara.

Nella prima giornata i ragazzi del Team Ascanio hanno conquistato tre podi: nel dettaglio, bronzo per Gabriele Inguscio (cintura verde), argento per Christelle Manieri (cintura blu), oro per Ludovica Attanasi (cintura gialla). Nella seconda giornata, bottino ancora più ricco: ori per Giulia Casto (cintura rossa), Francesca Ciccarese (cintura mezza gialla) e per Arielle Manieri (cintura blu), quest’ultima vincitrice in entrambi i round per ko tecnico.