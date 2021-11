SPORT – Agenzie e siti di scommesse online: come è cambiato il panorama in Italia?

Il mercato delle scommesse sportive, nel periodo del Covid, ha presentato un sacco di cambiamenti per i giocatori, abituali e non. Questi cambiamenti non sono solo sull’analisi generale del mercato ma anche sulla situazione degli operatori più importanti. Sul mercato possiamo dire che, nelle agenzie fisiche, c’è stato un calo, nel mese di settembre 2021, dell’8,3% rispetto al 2020 e del 21,6% rispetto al 2019, quindi in periodo pre-pandemia.

Questo è un dato importante anche rispetto alle partite che sono state giocate (in lockdown tutto il mondo dello sport si è fermato per mesi). Tutto questo calo ha un contraltare importante che è quello dei siti di scommesse sul web. I migliori siti di scommesse, infatti, hanno avuto un successo insperato, dovuto alla chiusura forzata ma anche alla scoperta del web come luogo tranquillo e sicuro dove continuare a divertirsi e giocare.

Il segmento del web, appunto, è stato il salvagente che ha rilanciato l’intero settore. In questo caso c’è stata una crescita, sempre a settembre 2021, del 29,1% rispetto al settembre del 2020 e del 32,2% rispetto a settembre 2019.

In questo caso va tenuto in conto anche il ritorno al calcio giocato in maniera regolare, il pubblico negli stadi e l’attenzione per i campionati che si stanno svolgendo normalmente.

Agenzie fisiche in calo con l’online che vola sempre più in alto

Mentre il calcio italiano continua la sua corsa verso promozioni (è il caso della Serie B con un ottimo avvio del Lecce), lo scudetto per la Serie A e le coppe europee abbiamo, sul tavolo, due situazioni molto differenti ma entrambe interessanti: il mercato totale (agenzie fisiche e web) delle scommesse segna un incoraggiante 16,4% rispetto al 2020 e un 11,8% rispetto al 2019 senza pandemia.

Le differenze che sono nate con il Covid-19 si notano, soprattutto, tra i grandi operatori. Infatti, siti di scommesse famosi come Planetwin365 e Snaitech hanno i numeri più forti. Parliamo di quote di mercato cresciute grandemente: Snaitech è passata dal 16,8% di due anni fa al 17,5% del 2020 fino al 18,1% di quest’anno. Planetwin365 è passato dal 9,5% del 2019 al 9,7% del 2020 fino al 10,1% del 2021. Ottima crescita anche per Sisal e Lottomatica.

Sisal e Lottomatica in grande progresso

Mentre il Governo italiano ha sempre un occhio molto attento rispetto ai siti di scommesse online e le scommesse in generale i giocatori hanno scoperto, attraverso la chiusura in casa, il mondo del web. Dopo Snaitech e Planetwin365 abbiamo due altri siti che stanno lavorando molto bene. Parliamo di Lottomatica che ha iniziato dall’11,8% del 2019 fino al 14,1% di quest’anno.

Altro bel salto in avanti è quello fatto da Sisal che è passata dal 7,8% del 2019 all’11,5% del 2021. Anche il mercato totale di Sisal è il migliore tra tutti: dal 9,9% del 2019 al 12% di quest’anno.

Qual è il futuro delle scommesse sportive

Questa situazione, sicuramente molto interessante e nata per una casualità come il Covid, ci porta a fare alcune riflessioni e alcune domande rispetto al settore del betting italiano.

La prima riflessione riguarda le agenzie fisiche che hanno vissuto una battuta d’arresto importante, dovuta anche a una chiusura di tanti mesi (parliamo di un periodo di un anno e mezzo in cui i luoghi fisici non hanno mai ripreso a funzionare).

Non sappiamo, infatti, ancora adesso se questo calo dovuto alla chiusura potrà mai colmarsi, anche con la riapertura di quest’ultimo luglio. Gli appassionati hanno scoperto quanto sia facile e divertente aprire un sito di scommesse online e giocarci senza nessun limite di orario, direttamente dalla propria casa o, attraverso lo smartphone, ovunque ci si trovi.

Anche le maggiori paure e i grandi dubbi che erano rimasti irrisolti (o poco conosciuti) rispetto alla registrazione dei dati sensibili sul sito stanno, man mano, dissolvendosi. I siti legali ADM, infatti, hanno un grado di sicurezza invidiabile e un buon customer care (possibilmente h24) può aiutare l’utente ad avere una bellissima esperienza di gioco e a fidelizzare lo stesso grazie a risposte puntuali e attente. Questo aiuta, ancora di più. il mondo dell’online a ribadire il proprio primato sperando, però, che tutti i dipendenti delle sale fisiche possano lavorare, finalmente, in tranquillità e senza ulteriori chiusure.