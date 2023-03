SCHERMA – Lame Azzurre Brindisi in festa: Miriana Morciano è bronzo agli Assoluti di Spada

Con una gara sensazionale, l’atleta della Lame Azzurre “Maestri Zumbo” di Brindisi, Miriana Morciano, ha conquistato, domenica scorsa, la medaglia di bronzo (a pari merito con Sara Kowalczic) alla seconda Prova Nazionale Assoluti Spada Zona 2 di Montesilvano (Pe). Sul podio, insieme a Morciano, la pluricampionessa Rossella Fiamingo (prima) e Gaia Traditi (seconda).

Immensa la soddisfazione del team tecnico del sodalizio brindisino, capeggiato dal Maestro Flavio Zumbo, e del direttivo, coordinato dal presidente Alessandro Rubino, a testimonianza che il lungo e meticoloso lavoro svolto con dedizione su ogni singolo allievo e la formazione tecnica in continuo aggiornamento e perfezionamento fanno sì che i risultati sperati, come questo, arrivino. Giornata no per le compagne di squadra di Morciano, Lucrezia Orlando (80esima), Chiara Panzera (110esima), Laura Lotti e Carla de Sicot (126esime). Simone Toscano, nella spada maschile, si è piazzato 191esimo.