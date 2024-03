SCHERMA – Lame Azzurre Brindisi, arriva la promozione in A1 per la spada femminile

Brillano le giovani spadiste delle Lame Azzurre Brindisi “Maestri Zumbo” che, nei recenti campionati italiani di scherma a squadre di Piacenza, hanno colto un ottimo terzo posto finale battendo la Roma Fencing per 45-33.

Impresa epica per il sodalizio brindisino che conquista la A1 tra i big della scherma italiana. Compongono la squadra: Miriana Morciano, Liliana Verdesca, Chiara Panzera e Lucrezia Orlando.

Bene anche i ragazzi della squadra maschile di B1 che conquistano l’ingresso nei top 8 ma sfiorano l’ingresso in semifinale valevole per la promozione in A2, cedendo a Frascati per 45-37 dopo un match punto a punto. In squadra: Matteo Di Coste, Corrado Verdesca, Samuele Di Coste e Samuele Erriquez.

“Impresa epica insieme a tutto lo staff tecnico diretto da Flavio Zumbo”, dichiara il presidente delle Lame azzurre, Alessandro Rubino.