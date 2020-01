SCHERMA – Exploit internazionale a Busto Arsizio per Miriana Morciano (Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi-Novoli)

Grandi soddisfazioni continuano ad arrivare per l’Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi-Novoli. Nel weekend passato si sono svolte due importanti prove di scherma del Circuito europeo under 17 e under 23.

A Busto Arsizio (Va) sono scesi in gara gli under 23 di spada, per un totale di 490 atleti in rappresentanza di oltre 20 Paesi diversi. Tra gli spadisti c’era anche Corrado Verdesca, fermato alla soglia dei 128 dopo una bella gara; insieme a lui anche Pietro Rinaldi, che per poco non ha sfiorato il tabellone dei primi 32, giungendo 52esimo, comunque un ottimo risultato.

Tra le donne, straordinaria prova per Miriana Morciano che ha sbaragliato tutte le concorrenti, arrivando a toccare un meritatissimo settimo posto finale, mancando per un soffio la qualificazione alle semifinali, ennesimo piazzamento di prestigio dopo una schiera di risultati portati a casa lo scorso anno, frutto di costanza, immancabile voglia di mettersi in gioco in ogni circostanza, provandoci, sudando e riuscendoci. Insieme a Miriana, erano in gara anche Chiara Maestoso e Mariella Gigliola, per un totale di quasi 200 schermitrici in gara.

Grandissima la soddisfazione del maestro Flavio Zumbo per questo ennesimo piazzamento, potenziale fonte di ispirazione per le future convocazioni azzurre a cura degli alti vertici tecnici della scherma.