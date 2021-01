SCHERMA – Il Club Scherma Lecce riapre le porte in massima sicurezza: tutte le novità

Riapre, rispettando tutte le normative sulla sicurezza anti Covid, il Club Scherma Lecce. L’Asd presieduta da Sari Greco, con sede in via Stomeo 9 a Castromediano (Lecce), riprende gli allenamenti che si svolgeranno presso la palestra del Seminario Giovanni Paolo II a partire da lunedì prossimo, 11 gennaio. Chiunque vorrà avvicinarsi alla pratica della scherma, poi, potrà beneficiare di una settimana di prova gratis, senza alcun impegno.

“Dopo un 2020 da dimenticare a causa dell’emergenza sanitaria – afferma la prof.ssa Greco – vogliamo rimpolpare il movimento della scherma leccese. Ci caricheremo di grande entusiasmo, spinti dalla grande passione che nutriamo per questo fantastico sport. Per questo ripartiremo dall’avviamento alla scherma per far conoscere questa disciplina ai curiosi e a chiunque voglia imparare“.

Le lezioni saranno tenute dal maestro Alberto Amenta. La sala in cui si terranno i corsi è dotata di quattro pedane attrezzate, nel contesto di un ambiente pulito in cui vigono le regole anti-Covid: “Tutti potranno stare sereni perché la scherma non è uno sport di contatto – prosegue la presidente del Club Scherma Lecce –. Inoltre rispettiamo e attuiamo rigorosamente il protocollo federale anti-contagio. Gli orari saranno molto flessibili e bisognerà concordarli in base alle normative governative vigenti. I corsi si svolgeranno dal lunedì al sabato. L’attività è rivolta dai 6 anni in su. Inoltre, tre lezioni saranno gratuite previa prenotazione telefonando al n. 348 2377248 o mandando una mail all’indirizzo email clubschermalecce@hotmail.it”.