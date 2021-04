PESISTICA – Giulia Imperio, ma non solo: pioggia di medaglie pugliesi dagli Assoluti

È decisamente un ottimo momento per la pesistica pugliese. Dalla ripresa delle gare agonistiche di inizio marzo, diversi atleti della nostra regione, e, in particolare, salentini, hanno centrato prestigiosi traguardi.

Spicca la tarantina di Monteparano Giulia Imperio (GS Esercito, in foto) che, agli Assoluti di metà marzo a Ostia, ha vinto l’oro nello slancio e nello strappo cat. 49 kg. Ottimo risultato anche per Chiara Piccinno di Aradeo (Fiamme Oro), che ha appeso al collo due argenti nello strappo cat. 59 kg (80 kg) e nello slancio (98 kg). Un po’ sfortunata la prova della plurimedagliata Maria Grazia Alemanno (GS Esercito) di Copertino, che ha raccolto due argenti nella cat. 64 kg nello strappo (91 kg) e nello slancio (64 kg), sfiorando gli ori di un soffio. Giulia Franco (Body’s Training di Copertino) è arrivata seconda nello slancio cat. 71 kg. Buone prove, ma senza medaglie, per il leccese Federico Marra, per la grottagliese Veronica Liuzzi e per l’ostunese Marina Maiellaro. Tra gli altri atleti pugliesi in gara, si segnala l’oro nello strappo cat. 54 kg di Rebecca Caffo di Monopoli.

Pioggia di medaglie anche negli Assoluti Under 17 di Roma di fine marzo. Oro per Asia Di Noi (Wellness Center Grottaglie) 65-81 cat. 64 kg; oro per Giulia Franco (Body’s Training Copertino) 79-101 cat. 71 kg; oro per Maria Gloria Puscio (Acc. Atletica Veneziano di Monteroni) 65-78 cat. 76 kg; argento per Giada Romano (Gabe Sport Avetrana) 48-63 cat. 76 kg; bronzo per Amalia Radu Cretu (Body’s Training Copertino) 47-60 cat. 76 kg; bronzo per Paolo Cirfera (Body’s Training Copertino) 45-55 cat. 49 kg; oro per Chiara Ciurli (Body’s Training Copertino) 65-70 kg +81 kg.

Pesantissima, infine, la medaglia colta, sempre da Giulia Imperio, negli Europei senior di pesistica di Mosca: la tarantina, nella sua categoria 49 kg, ha chiuso col bronzo nello strappo, con un quarto posto nello slancio e un quarto posto nel totale.