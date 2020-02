MOTORI – Si apre nel Pavese la stagione 2020 col Motors Rally Show, presenti tre equipaggi della Salentomotori

Obiettivo raggiunto, anche se in condizioni atmosferiche proibitive, per il pilota casaranese Federico Petracca, alfiere della Casarano Rally Team, in gara nel 3° Rally day di Castiglione Torinese nello scorso weekend, chiuso al sesto posto di categoria e al 51esimo assoluto, insieme al suo fido navigatore Adriano Gioelli e a bordo di Renault Clio Williams…