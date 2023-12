EVENTI – Sul litorale di Nardò arriva “Babbo Natale in Sup e kajak”

Si chiama “Babbo Natale in Sup & Kajak” l’iniziativa promossa dal Comune di Nardò, in programma per domenica 17 dicembre.

Dalle ore 10 i Sup e i kajak partecipanti cominceranno a pagaiare da Santa Caterina in direzione Santa Maria al Bagno (arrivo attorno alle ore 11), dove si terrà il buffet offerto dai commercianti locali per rendere ancora più festosa l’atmosfera.

Sarà presente anche Legambiente (ore 11.30) col biologo Sergio Fai per sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche ambientali. A seguire, un momento di condivisione con la lettura dei messaggi e delle poesie sulla pace da parte dei bambini. Musica a cura delle “Wild Almas” (Carla Schiavano e Katia De Lorenzis).

L’evento, giunto alla seconda edizione, è ideato da Andrea Sciacca; sostenuto da Onda Viva Asd, associazione Canoa Kajak Salento e realizzato con la collaborazione delle istituzioni comunali cittadine e della Consulta dello Sport.

Info: 347-8836539.