EVENTI – Il calendario promosso dalla Consulta dello Sport di Nardò: si parte col basket femminile

Si terrà sabato prossimo, 27 gennaio, il primo degli eventi promossi dalla Consulta dello Sport del Comune di Nardò. Si tratta del torneo di basket femminile “Progetto Empowering Girl”, organizzato insieme a Centro Devils Basket Nardò, Rotary e ASC Comitato Provinciale Lecce.

L’evento si svolgerà al Pala “Andrea Pasca” a partire dalle ore 15.30, dopo l’introduzione e i saluti di Gabriella Di Gennaro, presidente della Commissione per le Pari Opportunità, Distretto Rotary 2120; di Saulle Cavalera, presidente del Rotary Club di Nardò; e degli amministratori cittadini Maria Grazia Sodero, vice sindaco e assessore al Welfare; Sara D’Ostuni, assessore alle Pari Opportunità; Ilenia Anna Marsella, presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Nardò; Gina Morciano, assistente del Governatore, Distretto Rotary 2120.

Collaborano all’evento: Antonio Tondo, presidente del Consiglio comunale; Tony De Paola, presidente Consulta dello Sport; Fabiana Liquori, presidente Devil’s Basket Nardò; Irene Colomba, presidente ASC.

Gli altri eventi promossi dalla Consulta dello Sport per il 2024: convegno “Atleta Vincente”, promosso da Advantage Academy presso il Chiostro dei Carmelitani, 3 febbraio ore 18; “Un cuore blu”, convegno sullo sport e la sostenibilità ambientale per la tutela del mare, organizzato da Onda Viva Asd presso l’Acquario del Salento di Santa Maria al Bagno, 15 febbraio ore 18; “Liberi di volare nei colori dell’arcobaleno”, organizzato da Carmelina Boysnardò, ASC Comitato provinciale leccese, Avocad, L’Isola dei Bambini”, più il raduno di auto, moto, vespe e la festa delle associazioni sportive in piazza Salandra e piazza Cesare Battisti, domenica 7 aprile; “Portoselvaggio Natural Trail”, organizzato da Asd Sport Running Portoselvaggio e Salento in Corsa Veglie, presso Masseria Torre Nova, domenica 12 maggio.