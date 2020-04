ESPORT – Nasce a Lecce la Egency Esport, in arrivo la “Egency Esport Cup”: tutte le info

Cresce a ritmi vertiginosi l’interesse per gli sport elettronici, (esport) anche nel Salento. Nasce a Lecce Egency Esport, una nuova realtà che punta sui videogames competitivi, specializzata in management e comunicazione esportiva e promossa da cinque ragazzi salentini: Giulio Biasi, Alberto Gaballo, Renato Vernaleone, Antonio Longo e Andrea Putignano. Ci sono loro dietro questo nuovo progetto che punta al mercato degli esport, in netta crescita sia in Italia sia in tutto il mondo e che produce un giro d’affari di circa 1,5 miliardi di dollari.

Egency Esport nasce per proporre servizi rivolti a player, squadre o aziende che vogliono intraprendere un percorso nel settore dei videogames competitivi e cercano un partner che li possa affiancare. Tra i servizi di Egency: consulenza esportiva, creazione e gestione di Team di esport, scouting dei players, attività di coaching, gestione multimediale e grafica, brokerage e organizzazione di eventi on e off line.

Ed è proprio con un evento che Egency ha deciso di lanciarsi sul mercato: la Egency Esport Cup, torneo di Fifa 20 in modalità Ultimate Team che coinvolge 16 giocatori scelti tra player e streamer del settore, commentato dal giornalista Raffaele Pappadà e trasmesso sul canale di Twitch. Il torneo si svolge lunedì 27 e martedì 28 aprile, dalle ore 20, e prevede fase a gironi e fasi finali, divise nel corso dei due giorni.

L’esport è ormai una realtà anche nel calcio professionistico: a novembre la Serie A ha annunciato la nascita della eSerieA, seguendo il modello di altri Paesi europei che già hanno lanciato la eLigue1, la eLiga, la Virtuelle Bundesliga, la ePremier League e la eMLS. Tra le serie minori, le prime squadre che hanno risposto all’appello sono il Monza e il Monopoli.

Per approfondire: email: info@egencyesport.it; Facebook: Egency Esport; Instagram: egency.esport; Twitch: egency_esport, cell. 320-2927516.