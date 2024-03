DUATHLON – Parte da Gallipoli il Trofeo Magna Grecia 2024: le info

Tra sabato e domenica prossimi, Gallipoli ospiterà la tappa inaugurale del Trofeo Magna Grecia di Duathlon (corsa e ciclismo), evento organizzato dall’Asd Salento Triathlon Enjoy, insieme a Caroli Hotels e sotto l’egida della FiTri, Federazione Italiana Triathlon.

Il Magna Grecia si svolgerà nel Parco Naturale Punta del Pizzo di Gallipoli domenica 10 marzo e vedrà la partecipazione di oltre 150 atleti che si sfideranno su una distanza di sette km di corsa, 30 km in bicicletta e altri tre km di corsa. La kermesse sarà presentata da una conferenza stampa sabato 9 alle 17, presso la sala convegni dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli.

“Una gara emozionante – sottolinea il direttore di gara Marco Margiotta – che accoglierà oltre 150 partecipanti e sarà, per il secondo anno consecutivo, una sfida e un’opportunità per gli atleti che vorranno esprimere le proprie abilità, in cui forza e resistenza saranno messe a dura prova in un contesto altamente competitivo”.