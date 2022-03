CICLISMO – Supersano ha ospitato la prima tappa di Bicinpuglia 2022: il resoconto

Da Supersano, domenica scorsa, è partita l’edizione 2022 di Bicinpuglia con la quarta edizione del Trofeo XC Cyclobike, valida come prova di qualificazione al Campionato nazionale Uisp 2022.

L’evento è stato organizzato dall’Asd Cyclobike di Supersano e ha fatto registrare le presenze di circa 150 atleti, confermandosi un grande successo, sia sportivo, sia organizzativo.

Il primo a tagliare il traguardo è stato Ferruccio Tondo dell’Asdc Amici del Velodromo, che si è imposto nella sua categoria, la Master 1 con il tempo di 1:31:45.

Per le altre categorie, successi per Gino Daddabbo (Atletico Rutigliano Parkpre RT) nella Master 2, Salvatore Falconieri (Asd Iron Bike Nardò) in M3, Roger Schiavano (Torobike Asd) per la M4, Carmine Maci (Team Amici di Simone) nella Master 5, Dario Manti (Asd Polisportiva BPP) per la M6, Antonio Cenzone (Asd Ciclistica Vernolese) in M7+, Samantha De Pascali (Asd Team Cyclobike) nella categoria Women, Mattia Calabriso (Asd Sport Bike) negli Allievi e, infine, Cristian Calcagnile (Asd Sport Bike) per l’Elite Sport. Il premio riservato alla società presente con il maggior numero di atleti è andato all’Asd MTB di Alessano.

“Il tempo è stato clemente ed abbiamo vissuto una bellissima mattinata – commenta soddisfatto Emiliano Ciullo, dirigente dell’Asd Cyclobike Supersano – dedicata al nostro amico scomparso Alessandro Marano, che è sempre in mezzo a noi e con cui abbiamo organizzato la prima edizione. Felici dei commenti positivi dei partecipanti, quest’anno abbiamo realizzato una partenza differente rispetto all’arrivo e penso che sia andato tutto per il meglio”.

“E’ stato un gran bell’esordio – gli fa eco il coordinatore Bicinpuglia Giovanni Punzi, anche responsabile SDA Ciclismo Uisp Nazionale – con cui abbiamo dato il via al campionato Challenge Bike. Un bellissimo percorso, bagnato al punto giusto, da vero cross country. Grande risposta da parte dei bikers, provenienti un po’ da tutte le province: un risultato che mi aspettavo ma che mi inorgoglisce. Con quest’evento diamo inizio a quella che ci auguriamo possa diventare la rinascita definitiva per questo sport che negli ultimi anni ha vissuto lunghi periodi di fermo e gare fatte a spot. Il momento, purtroppo, non è ancora dei migliori, con la guerra in Ucraina che abbiamo sensibilizzato con la presenza delle bandiere della pace in prossimità dei podi della premiazione. Bicinpuglia come volano turistico? I numeri di questa prima tappa lo dimostrano: abbiamo visto intere famiglie, amici e appassionati al seguito degli atleti per un evento che ha consentito a tanti di apprezzare questo territorio a dir poco meraviglioso“.

Prossimo appuntamento di Bicinpuglia 2022 a Montescaglioso, in provincia di Matera, dove, il 20 marzo, si terrà la sesta edizione Monte in Bike, organizzata dalla SSD Athena Club Arl, primo appuntamento dell’ampio calendario delle Marathon&Medio Fondo.

(foto: l’Asd Cyclobike di Supersano, società organizzatrice dell’evento)