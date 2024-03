CICLISMO – Mtb-Xco, un pieno di emozioni a Palmariggi per il 16° Trofeo Maglie Bike: tutti i vincitori

Il santuario di Montevergine a Palmariggi ha accolto, anche quest’anno, una moltitudine di bikers per la 16esima edizione del Trofeo Maglie Bike, andato in scena nello scorso weekend. La corsa fa parte del Puglia XCO Challenge ed è abbinata al circuito XCO Borbonica Cup. Organizzazione affidata a Maglie Bike presieduta da Marco Mele.

Obiettivo podio raggiunto nelle categorie agonistiche per Oscar Carrer (Fusion Bike), Alex Caruzzi (GS Azzida Valli del Natisone) e Daniele Losacco (Kalos Scuola di Ciclismo Strada e Fuoristrada) tra gli esordienti uomini primo anno, Flavia Maria Zuccariello (Mongibello Mtb Team), Alessia Russo (Team Go Fast Puglia) ed Elisha Fiorello (Racing Team Agrigento) tra le esordienti donne primo anno, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Ivan Mortillaro (Giesse Pro Cycling) e Daniele Fabbri (Ciclo Club Appenninico 1907) tra gli esordienti uomini secondo anno, Sarah Lardizzone (Pantelleria Outdoor), Martina Lacava (GS Ciclistico Grottaglie) e Noemi Fracchiolla (Fusion Bike) tra le esordienti donne secondo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Gabriele Abella (GI Esse Pro Cycling) e Paolo Aglialoro (Asd Ciclotour) tra gli allievi uomini primo anno, Erminia Buscemi (LPM Group), Elisa Di Mercurio (Cycling Cafè Racing Team) e Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le allieve donne primo anno, Giuseppe Bruno (Asd Ciclotour), Simone Tripoli (Asd Bike 1275) e Ivan Diomede (Fusion Bike) tra gli allievi uomini secondo anno, Alessia Maria Micieli (Naturosa-Bike&Co Ragusa), Fatima Sulfaro (Team Extreme 2000) e Giada Nunziatina Nascondiglio (Naturosa-Bike&Co Ragusa) tra le allieve donne secondo anno, Marco Russo (Vini Fantini Sportur Free Bike), Michele Affricani (Bici Adventure Team) e Lorenzo Adamo (Nonsolobike) tra gli juniores uomini, Sofia Filippi Eliotropio (Probike Erice), Denise Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) tra le juniores donne, Vittorio Carrer (Fusion Bike), Gabriele Giuseppetti (Cycling Cafè Racing Team) e Ivan Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli under 23 uomini, Chiara Vitello (Racing Team Agrigento) ed Elena Maria Saffioti (Cycling Cafè Racing Team) tra le under 23 donne,

Sul medesimo tracciato di scena anche gli amatori con i primati di categoria ad appannaggio di Sabrina Manco (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra le master donna 3, Angela Pisanò (Asd Collepassese) tra le master donna 4, Antonio Russo (Asd Terrarussa Ciclismo) tra gli élite sport, Alessandro De Matteis (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra i master 1, Stefano Bevilacqua (Ciclo Club Spongano) tra i master 2, Andrea Pagliara (Asd Terrarussa Ciclismo) tra i master 3, Andrea Diomede (Team Oroverde Bitonto) tra i master 4, Andrea Martina (Team Eracle) tra i master 5, Luigi Stomeo (Maglie Bike) tra i master 6, Antonio Centonze (Ciclistica Vernolese) tra i master 7 e Luigi Antonio Tondi (Onlybike Parabita) tra i master 8.

—

I LEADER DEL CIRCUITO XCO BORBONICA CUP DOPO LA PRIMA PROVA

Esordienti uomini primo anno: Oscar Carrer (Fusion Bike)

Esordienti donne primo anno: Flavia Zuccarello (Mongibello Mtb Team)

Esordienti uomini secondo anno: Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Esordienti donne secondo anno: Sarah Lardizzone (Pantelleria Outdoor)

Allievi uomini primo anno: Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Allieve donne primo anno Erminia Buscemi (LPM Group)

Allievi uomini secondo anno: Giuseppe Bruno (Asd Ciclotour)

Allieve donne secondo anno: Alessia Maria Micieli (Naturosa Bike &CO Ragusa)

Juniores uomini: Marco Russo (Vini Fantini Sportur Free Bike)

Juniores donne: Sofia Filippi Eliotropio (Probike Erice)

Under 23 uomini: Vittorio Carrer (Fusion Bike)

Under 23 donne: Chiara Vitello (Racing Team Agrigento)

—

I CAMPIONI REGIONALI FCI PUGLIA 2024 CROSS COUNTRY AGONISTI

Juniores uomini: Marco Russo (Vini Fantini Sportur Free Bike)

Juniores donne: Denise Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Under 23: Vittorio Carrer (Fusion Bike)