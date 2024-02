CICLISMO – Mtb, è partita da Carovigno Bicinpuglia 2024: tutti i vincitori, categoria per categoria

Muove le ruote l’edizione 2024 di Bicinpuglia. Domenica scorsa, prima tappa della kermesse tenutasi a Carovigno (organizzazione Carbinia Bike) per il Gran Premio XC, nuovo campionato istituito quest’anno che toccherà Taranto, Brindisi e Bari e che andrà ad affiancarsi alla Challenge Bike Salento.

Circa settanta gli atleti giunti a Carovigno da tutta la Puglia e che hanno fornito feedback positivi, nonostante le condizioni meteo tutt’altro che ottimali. Il primo a tagliare il traguardo è stato il ‘solito’ Angelo Tagliente, primo in 1h19’06, vittorioso, ovviamente, anche nella sua categoria, la Elite Sport.

Gli altri vincitori della XC Carovigno: Samantha De Pascali (Women, Cyclobike Team), Manuel Bianco (Allievi, Sport Bike), Fabio Trisciuzzi (Master 1, Chialà Cycling Team), Stefano Lisi (Master 2, Chialà Cycling Team Locorotondo), Gino D’Addabbo (Master 3, Sali in Sella), Grazio Gattulli (Master 4, New Cycling Team), Stefano Vegliante (Master 5, Sali in Sella), Vito Oronzo Gigante (Master 6, Atletico Rutigliano), Antonio Centonze (Master 7+, Ciclistica Vernolese).