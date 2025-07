CICLISMO – Leo Constructions, sei mesi da protagonista: successi, giovani talenti e uno sguardo deciso verso il futuro

Dopo appena sei mesi di attività, la Leo Constructions SSD si è affermata come una delle realtà più dinamiche del ciclismo giovanile pugliese. Tra i successi più rilevanti, spiccano le convocazioni ai Campionati Italiani Giovanili di Gorizia e nella rappresentativa FCI Puglia con Samuele Alba, Micheal My ed Edoardo D’Adamo. Ottimi risultati anche nei due principali circuiti salentini: XCO Giovanissimi MTB e Giro dei Giovanissimi su strada, dove la squadra ha promosso la tappa inaugurale.

La società, grazie all’impegno dei fratelli Leo, ha consolidato il settore giovanile e promosso attivamente il ciclismo sul territorio. Grande soddisfazione anche per la qualificazione al Trofeo Coni nazionale (a Lignano Sabbiadoro a fine settembre) con Enrico Ciccarese, e per la partecipazione alla Challenge Cup Giovanile durante il Giro d’Italia a Lecce, culminata con una vittoria di tappa e con il primo posto su 25 società per la Leo Constructions.

La Leo Constructions guarda al futuro con entusiasmo: punta allo sviluppo delle categorie Esordienti e Allievi, guidata dal DS Elia Aggiano. Importanti investimenti coinvolgeranno nuove figure tecniche come Agim Paja, Luca Ciccarese e Angelo D’Adamo. Infine, brillanti risultati anche nel Triathlon scolastico, con progetti attivati negli istituti di Copertino e Porto Cesareo, a testimonianza di una visione educativa e sportiva solida e condivisa.