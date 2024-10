CICLISMO – Grande spettacolo nella 7ª Castro Legend Cup: tutti i vincitori

Circa 800 atleti, tra cui i migliori del ranking nazionale e mondiale, hanno partecipato alla settima edizione della Castro Legend Cup, gara ciclistica organizzata dal Ciclo Club Spongano (presidente Giuseppe Maggiore), coadiuvato dalla DOF (direttore d’organizzatore fuoristrada) Syria Magro, andata in scena domenica scorsa a Castro. All’evento principale è stato abbinato, per il secondo anno di fila, il Campionato Italiano Paralimpico di mountain bike solo per le categorie ciclisti e tandem.

Percorso ridisegnato e ridotto su misura unica di 60 km a causa delle condizioni meteo avverse nei giorni precedenti alla gara, per garantire la sicurezza assoluta per tutti. La CLC ha ospitato la finalissima di X-Legend d’Italia nella quale si sono presentati, ai nastri di partenza, i migliori di categoria dei diversi circuiti italiani (Challenge XCP Mtb Puglia, Rampitek, Trofei dei Parchi Naturali, ecc).

A tagliare per primo il traguardo è stato il campione italiano Fabian Rabensteiner davanti a Leonardo Hector Paz e a Andreas Seewald. Tra le donne, prima Debora Palma che si è messa alle spalle Costanza Fasolis e Mara Zantonello.

Nella marathon a carattere nazionale primato per Rosario Signorello davanti a Adriano Luciano e Pietro Elia. Podio raggiunto nella granfondo per Mattia Cigolini, Gianfranco Monteleone e Marco Palese così come nella Juniores per Michelangelo Parisi, Gabriele Bordieri e Giacomo Marchione.

Nel settore paralimpico podio per Marco Messina, Geremia Parrotto e Michele Pittacolo, per i tandem Stefano Miolo-Agostino Moro e Beatrice Cal-Giorgia Serena che hanno conquistato le maglie tricolori.

Bella ed entusiasmante la settima edizione dell’evento, sotto tutti i punti di vista. Soddisfatti gli organizzatori che hanno ricevuto il vivo plauso del Comotato regionale Puglia FCI e del presidente Giuseppe Calabrese.