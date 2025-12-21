EVENTI – Dalla strada alla pista: memoria e campioni del ciclismo salentino in mostra a Lecce

Domani, 22 dicembre, alle 18:30, alla Fabbrica delle Parole (Ex Convitto Palmieri) di Lecce si inaugura “Ritorno in Pista!”, evento curato da Giuseppe Dell’Atti dedicato alla memoria storica del ciclismo salentino.

La mostra ripercorre le gesta dei pionieri della Terra d’Otranto, da Manfredi Pasca, il “ciclone leccese”, a Nino Pranzo, protagonista del velodromo “Achille Starace”, attraverso cimeli, fotografie inedite e racconti. Un’appendice speciale sarà riservata proprio a Pasca, con materiali provenienti dall’archivio dello Studio Quarta di Monteroni.

Dopo i saluti istituzionali, alle 19 spazio all’incontro “Dalla Strada alla Pista”, con interventi di Gianluca Pasca, Raffaele Polo e Stefano Donno. In programma anche la proiezione in anteprima del cortometraggio “Vai Pasca!”, letture poetiche di Raffaele Pagliarulo interpretate da Simone Franco e gli interventi di Giovanni Pranzo, Vittorio De Vitis e Marcello Quarta. Si parlerà di Nino Pranzo, del campo polisportivo “Achille Starace”, della storica fabbrica di biciclette di Amedeo Forcignanò, del mondiale di ciclismo su strada del 1976 di Ostuni con relativa mostra fotografica.

Sostenuto dal Polo Bibliomuseale Bernardini, dal Museo Castromediano e dal Fondo Verri, l’evento invita il pubblico a riscoprire un capitolo importante dell’identità sportiva e culturale del Salento. Info 333 6595698, dellatti@live.it.