BOXE – Il salentino Michele Candido nuovo campione regionale Esordienti Schoolboys

È nata una stella nella culla del pugilato giovanile pugliese. Michele Candido si è laureato campione regionale Esordienti Schoolboys. Il 14enne allenato da Antonio Santoro, ma tesserato per la BeBoxe Pugilistica di Copertino del maestro Francesco Stifani, si è imposto nella categoria -50 chilogrammi in occasione della nuova edizione del Torneo Regionale Esordienti Puglia e Basilicata organizzato dalla Puglistica Rodio, che si è svolto a Brindisi presso il PalaMelfi nei giorni scorsi.

Candido ha sconfitto in semifinale il campione italiano Criterium Christian Di Corcia di Foggia. Una vittoria che ha permesso al salentino di staccare il pass per la finale contro Justin Maggiore, sconfitto poi ai punti al termine di un match vibrante. In entrambi gli incontri Michele Candido ha fatto conteggiare i suoi avversari legittimando due successi, che gli hanno consentito di portare a casa il titolo, nell’ambito della manifestazione indetta dalla Federazione pugilistica italiana.