BASKET – C Gold, Silver, Serie D: i risultati del weekend 13-14.11.2021

Terza sconfitta su tra gare per la Nuova Pallacanestro Monteroni, superata per 75-68 a Vieste nella terza giornata del torneo di Serie C Gold di basket maschile. Top scorer, per i salentini, Leucci con 19 punti. Prossimo impegno, domenica 21 alle 18 in casa contro il Bari.

IL TABELLINO

SUSNHINE BASKET VIESTE-NP MONTERONI 75-68

VIESTE: Orefice Orefice S. (K) 20, Dusels A. 15, Zustovich E. 13, Manfrè F. 11, Tidey T. 6, Hoxha A. 6, De Leo G. 3, Diaz R. 1, Totaro N. ne, Basta P. ne, Manfrolla F. ne. All.re: Ciociola.

N.P. MONTERONI: Leucci F. 19, Durini F. 12, Tarolis V. 11, Banti D. 10, Kelmelis A. 9, Quarta S. 7, Colaci E., Lorenzo F., Pallara G., Stefanizzi G., Vantaggiato A. ne. All.re: Manfreda.

—

BASKET C/m Gold Puglia

RISULTATI (giornata 3): Castellaneta-Ostuni 102-47, NM Corato-Mola 84-83, Adria Bari-B. Corato 57-67, Altamura-Juvetrani 88-81, Vieste-Monteroni 75-68, Molfetta-Mesagne 96-61.

CLASSIFICA: Castellaneta, Vieste e Altamura 6 – Molfetta e B. Corato 4 – Adria Bari, NM Corato 2 – Mola, Monteroni, Mesagne, Ostuni e Juvetrani 0.

PROSSIMO TURNO (21 nov.): Monteroni-Adria Bari, Ostuni-NM Corato, Mola-Molfetta, B. Corato-Castellaneta, Juvetrani-Vieste, Mesagne-Altamura.

—

BASKET C/m Silver Puglia

RISULTATI (giornata 3): Assi Brindisi-Barletta 93-62, Monopoli-Carovigno 51-55, Francavilla-SDB Lecce 55-75, Nardò Calimera-Trani 77-56, Angiulli Bari-Dinamo Brindisi 90-97, Barletta-Cus Bari 83-71, Taranto-Lucera 48-88.

CLASSIFICA: Lucera, Dinamo Brindisi, Nardò Calimera e Assi Brindisi 6 – SDB Lecce, Barletta, Carovigno 4 – Monopoli Cus Bari, Barletta 2 – Angiulli Bari, Trani, Taranto, Francavilla 0.

PROSSIMO TURNO (20-21 nov.): Dinamo Brindisi-Barletta, Cus Bari-Assi Brindisi, Carovigno-Taranto, Trani-Angiulli Bari, Lucera-Nardò Calimera, SDB Lecce-Monopoli, Barletta-Francavilla.

—

BASKET D/m girone B

RISULTATI (giornata 2): NB Lecce-Rutigliano 78-91, Maglie-I. Brindisi 59-69, Galatina-AS Francavilla 58-87, Fasano-Mesagne 62-73, B. Francavilla-Monopoli 72-51.

CLASSIFICA: Rutigliano, AS Francavilla, B. Francavilla e I. Brindisi 4 – Mesagne 2 – NB Lecce, Monopoli, Fasano, Galatina, Maglie 0.

PROSSIMO TURNO (20-21 nov.): I. Brindisi-Fasano, Mesagne-Maglie, Monopoli-Galatina, B. Francavilla-NB Lecce, Rutigliano-AS Francavilla.