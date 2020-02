BASKET – Carrozzina, trasferta in Lucania alle porte per la Lupiae Team Salento. Coach Calò: “Tenere aperti i giochi”

Trasferta in Lucania alle porte per la Lupiae Team Basket Salento di coach Andrea Calò che andrà a sfidare il Montescaglioso.

I salentini, che occupano la terza piazza in classifica, se la vedranno con la compagine che li segue al quarto posto. Una sfida spartiacque per entrambi i roster in vista dello sprint finale in cui le prime due, al momento Reggio Calabria e Bari, accederanno alla fase finale del campionato nazionale di basket in carrozzina di Serie B.

Così coach Calò: “Sarà una bella sfida in quanto il Montescaglioso, seppur giovane realtà del basket in carrozzina, ha tutti i mezzi per fare bene in questa lotta a quattro nel girone Sud Italia. A noi il compito di imporre il nostro blasone, ben rappresentato in ogni suo ruolo dagli atleti a mia disposizione, al fine di poter tenere aperti i giochi. Di sicuro, al di là di quanto decreterà il campo, sarà una bella giornata di sport”.

Fischio d’inizio alle ore 18 di domani, 22 febbraio.