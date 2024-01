BASKET C/m – Tonfo della LSB Lecce nella prima uscita dell’anno a Canosa

Non sono bastati i 18 punti messi a referto da capitan Mocavero per evitare il quarto stop stagionale in trasferta della CCE Lsb Lecce. Alla prima uscita del 2024, i biancazzurri guidati da coach Michelutti sono scivolati a Canosa per 87-79 perdendo la vetta della classifica del campionato regionale maschile di serie C Unica.

Orfani di Filippo Laudisa, i salentini hanno tenuto il passo dei padroni di casa sino alla pausa lunga, ma il duro parziale di 16-2 incassato nel terzo periodo ha messo in discesa la gara per la Canusium Basket. I locali si sono imposti con la prolificità di Floreani, Ordine e Buzzo, autori di ben 59 punti in tre. Dopo il duro colpo subito nel terzo periodo, i viaggianti hanno provato a reagire risalendo la china sino al -5 del 79-74, ma gli sforzi prodotti sul parquet del PalaPertini Trinitapoli sono stati vani ai fini del risultato. Canosa ha avuto il merito di non scomporsi sino alla fine rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rimonta de La Scuola di Basket Lecce. Oltre a Mocavero, si sono evidenziate le prestazioni di Shevets’ e Federico Durini, autori di 14 punti a testa.

“Nei primi due quarti gli attacchi di ambedue le squadre l’hanno fatta da padroni – commenta a fine gara coach Michelutti -. Ne è venuta fuori una partita ad alto punteggio, ma nel terzo periodo abbiamo subito questo parziale importante, nonostante fossimo andati sul 56-50 per noi all’inizio della terza frazione. È stato un break causato da due canestri facili sbagliati da noi e alcune sbavature in difesa. Loro poi si sono ringalluzziti, spinti anche dal loro pubblico, e sono riusciti a prevalere nonostante la buona reazione dei miei ragazzi”.

Dopo la fermata di Canosa, la CCE Lsb Lecce è chiamata al pronto riscatto sabato prossimo contro il Castellaneta tra le mura amiche del Palaventura con palla a due alle 18.

IL TABELLINO

CANUSIUM BASKET-LSB LECCE 87-79

(26-26, 46-46, 66-58, 87-79)

Canosa Basket: Floreani 20, Murolo 16, Ordine 19, Di Giulio, Pallara 2, Romano 8, Mansi, D’Amico, Bucciol 2, Santangelo, Migliori, Buzzo 20. All. Ciciola Gianpio.

Cce Lsb: Prete 4, A. Durini, F. Durini 14, Capoccia, Zezza 5, Nankinski 5, Mocavero 18, Laudisa, Malagnino, Coppola 7, Fumaneri 12, Shvets’ 14. All. Michelutti.

Arbitri: Nunzio Spano di Sannicandro di Bari (Ba) e Francesco Buonasorte di Manfredonia (Fg).

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 12): B. Fasano-P. Molfetta 63-75, Canusium-LSB Lecce 87-79, V. Matera-B. Francavilla 82-69, NP Monteroni-L. Altamura 79-70, V. Castellaneta-F. Apricena 58-53, NV Mesagne-Barletta B. 69-80.

CLASSIFICA: Canusium, V. Matera, P. Molfetta, NP Monteroni 16 – LSB Lecce, V. Castellaneta 14 – Barletta 12 – L. Altamura, Fasano, Francavilla 10 – NM Corato 6 – NV Mesagne 2 – F. Apricena -1.

PROSSIMO TURNO (13-14 gen.): P. Molfetta-NV Mesagne, Francavilla-Fasano, LSB Lecce-Castellaneta, Barletta-Canusium, F. Apricena-NM Corato, L. Altamura-V. Matera.