BASKET C/m – Cce Lsb Lecce cade a Trani, nei playoff derby col Monteroni

La Cce Scuola di Basket Lecce sale sul terzo vagone del treno playoff. I ragazzi di coach Michelutti hanno chiuso la stagione regolare con la sconfitta maturata sul parquet della Fortitudo Trani per 83-66, in occasione della gara valevole come ultima giornata di ritorno del campionato maschile interregionale di serie C. Al netto delle assenze di Esposito, Ouandie e Ingrosso, i biancazzurri sono stati in partita fino ad una manciata di minuti dalla fine contro una squadra pimpante e spinta dai propri sostenitori. Oltre alle pesanti defezioni, Michelutti ha dovuto fare i conti con un Dosic a mezzo servizio.

Come nel turno precedente, Cantagalli si è confermato il più prolifico con 23 punti a referto, che non sono bastati ad arginare la verve realizzativa di Bolzoni e Giacomo Azzolini, autori rispettivamente di 28 e 19 punti. I padroni di casa sono partiti a razzo arrivando sino al +18 (massimo vantaggio) nel corso del primo quarto. I viaggianti hanno ridotto il gap sino ai 32-19 alla sirena della prima frazione, mentre nel secondo periodo è regnato un sostanziale equilibrio. Dopo la pausa lunga i salentini si sono resi protagonisti di una bella rimonta. Cantagalli e Forleo hanno messo le triple che hanno contribuito ad annullare il gap sul tabellone luminoso. E anche nel quarto periodo la gara è proseguita sino al 63 pari a poco più di 5 minuti dalla fine della partita. Poi i padroni di casa hanno preso il sopravvento ricreando separazione nel punteggio grazie ad un alcune bombe a bersaglio, che hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte di Trani.

“Nei minuti finali è mancata brillantezza – dichiara coach Michelutti – perché abbiamo pagato l’enorme sforzo prodotto per recuperare nel punteggio. Nel finale sono stato costretto anche a dei cambi obbligati per via di alcuni acciacchi imprevisti. Adesso dobbiamo pensare solo ai playoff e quindi al derby con Monteroni. Abbiamo due settimane per prepararci sl meglio e recuperere i giocatori che nell’ultimo periodo sono stati indisponibili”.

—

IL TABELLINO

Fortitudo Trani – Cce Lsb Lecce: 83-66

(32-19, 48-35, 59-59)

Fortitudo Trani: Lettini, Causarano, Di Lauro 3, G. Azzolini 19, Fracchiolla, Bolzoni 28, Pugliese 9, Logoluso 6, P. Azzolini 6, Piemontese 6, Cartago 6,

Cce Lsb Lecce: Renna 5, Mocavero 13, Cantagalli 23, Murrone, Capoccia, Cruciani, Dosic 2, Forleo 6, Vidakovic 10, Laudisa 7. All. Michelutti.

Arbitri: Giorgia Carella di Brindisi (Br) e Giovanni Loglishi di Gravina in Puglia (Ba).

(US CCE Lecce, Paolo Conte)