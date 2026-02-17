BASKET C/m – San Valentino cuore granata: Nardò travolge Monopoli e conferma la leadership

La Pallacanestro A9 Nardò si regala una serata solida e matura nel giorno di San Valentino, superando l’AP Monopoli 88-65 al termine di una gara sempre sotto controllo. Fin dall’avvio si intuisce l’orientamento della partita: il 19-16 del primo quarto racconta equilibrio, ma anche una gestione lucida dei possessi. Nel secondo periodo i granata alzano il livello difensivo, stringono le linee di passaggio e costruiscono il primo vero strappo: il 26-9 manda le squadre all’intervallo con un vantaggio consistente e meritato (45-25).

Nel terzo quarto Monopoli prova a riaprire i conti con un 27-17 che accorcia le distanze e impone attenzione. È l’unico momento in cui gli ospiti trovano continuità offensiva. Nardò, però, non si scompone: nell’ultimo periodo rimette ordine, torna a difendere con energia e chiude 26-13, respingendo ogni tentativo di rientro.

Quattro uomini in doppia cifra confermano la profondità del roster: 21 punti, 3 rimbalzi e 6 assist per Stonkus; 17 punti con 6 rimbalzi e 2 assist per Tinto; 14 per Boev; 12 per Baldasso, che aggiunge 6 rimbalzi. Impressionante la prova di Gramazio, vicino alla tripla doppia con 7 punti, 7 rimbalzi e 7 assist.

La LSB vince a Lecce 98-83 su Molfetta e resta a -2 dalla vetta, ma con una gara in meno. Domenica 22 alle 17:45 trasferta a Foggia: un altro snodo decisivo.

(Ufficio Stampa Pallacanestro A9 Nardò)

IL TABELLINO

Nardò-Monopoli 88-65

(19-16, 45-25, 62-52)

A9 Nardò: Stonkus 21, Tinto 17, Boev 14, Baldasso 12, Gramazio 7, Zustovich 5, Montinaro 5, Facciolà 4, Barel 3, Gigli 0, Poletti ne.

AP Monopoli: Sbaragli 15, Godwin 12, Romano 11, Preite 11, Manchisi 7, Arancibia 4, Lamanna 3, Martinelli 2, Bruno 0, Prete 0, Ravelli 0.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 6 rit.): LSB Lecce-Barletta 98-83, Assi Brindisi-MS Mesagne 69-58, Nardò-Monopoli 88-65, Francavilla-Monteroni 67-80, NV Mesagne-NM Corato 85-76, Molfetta-Ceglie 49-59.

CLASSIFICA: Nardò 32 – LSB Lecce 30 – NV Mesagne 28 – Monteroni 24 – Corato, Assi Brindisi 18 – Molfetta, Ceglie 16 – Monopoli 14 – Francavilla, Cus Foggia 12 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): MS Mesagne-Molfetta, Monopoli-Assi Brindisi, Ceglie-Francavilla, Corato-LSB Lecce, Monteroni-NV Mesagne, Cus Foggia-Nardò.